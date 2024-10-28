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Южная Корея и МОМ помогут пострадавшим от войны украинцам

При поддержке Южной Кореи и МОМ стартовал новый проект помощи пострадавшим от войны украинцам

сегодня, 14:26
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Недилько Ксения

Инициатива, внедряемая Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) вместе с Международной организацией по миграции (МОМ), направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также восстановление громад. Об этом говорится на сайте МОМ, информирует портал "Комментарии".                    

Южная Корея и МОМ помогут пострадавшим от войны украинцам

Иллюстративное фото

Проект рассчитан на 3 года. Ожидается, что за это время помощь получат более 40 тысяч человек.

В его рамках материальная и техническая помощь для восстановления будет предоставлена 24 громадам в Черниговской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.                       

Кроме того, в фокусе особого внимания будут находиться уязвимые группы населения.

Общий бюджет проекта составляет 8,52 миллиона долларов США.                        

Реализация инициативы будет проходить в сотрудничестве с Правительством Украины, в частности, Минсоцполитики и Минвосстановления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                           

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы "Прихисток" . Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Увеличение бюджета "Прихистка" стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года. Благодаря проекту "Прихисток" у владельцев жилья, бесплатно разместивших у себя ВПЛ, есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.



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