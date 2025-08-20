Власти отреагировали на крик о помощи: что будет с эвакуированными из Донбасса и Днепровщины

Из-за усиления обстрелов и продвижения оккупантов на фронте из Донетчины и Днепропетровщины начали массово эвакуироваться мирные жители. Транзитный пункт в Павлограде Днепропетровской области переполнен, туда прибывают по 400 человек в сутки, многие остаются ночевать, потому что ехать дальше – некуда. Также множество маломобильных людей, которых некуда размещать из-за переполненных гериатрических учреждений.

Алексей Кулеба и Юлия Свириденко в транзитном центре в Павлограде

Работники эвакуационного центра хватаются за голову, не зная, что делать, некоторые блогеры начали обвинять власть и вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебу в бездействии, поэтому уже вчера вечером после огласки ситуации в Павлоград прибыла делегация — Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, сам Алексей Кулеба, Министр социальной политики Денис Улютин, представители МВД и ГСЧС, руководители областных военных администраций и представители громад.

Кулеба заявил, что в транзитном пункте эвакуированные люди могут получить финансовую, гуманитарную (продукты, гигиена) и медицинскую помощь. Также предоставляют юридические и психологические консультации, помогают с оформлением документов, с жильем и билетами для дальнейшей поездки. Работают областные и местные власти, десятки волонтерских и гуманитарных организаций, оказывающих поддержку — от питания и медицинской помощи до сопровождения.

"Во время нашего визита в пункт прибыли 160 эвакуированных. Часть людей сразу отправится во Львовскую, Кировоградскую и Киевскую области. Координируем эту работу с организациями, ОВА и громадами", – подчеркнул министр.

По его словам, чтобы разгрузить Павлоград:

- уже работает транзитный центр в Лозовой Харьковской области;

- на этой неделе начнет работу транзитный центр в селе Волосское Днепровского района;

Для долгосрочного размещения развертывают новые места в областях, где лучше безопасность и базовые условия.

"Например, Киевская и Ровенская области готовы уже принять две тысячи человек. К концу месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест, включая места для маломобильных людей. Важно, чтобы в этих местах были обеспечены все условия для достойного проживания. Логистика также усилена — добавлены вагоны из Павлограда и Днепра в Киев и Львов. За август Укрзализныця эвакуировала более 500 человек", – добавил Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что происходило в Павлограде накануне.