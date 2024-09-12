Венгрия бросает украинских беженцев на произвол судьбы: тысячи остаются без жилья

Вопреки правилам Европейского Союза, власти Венгрии прекратили финансирование приютов для беженцев из западной Украины, оставив без поддержки около 3,000 человек, в основном женщин и детей.

Венгрия отказывает в помощи: украинские беженцы остались без жилья

По новому закону, принятому 21 августа 2024 года, в Венгрии теперь можно получить государственное жильё только тем беженцам, которые приехали из районов Украины с активными боевыми действиями. Это означает, что люди из других регионов, включая Западную Украину, теперь не могут рассчитывать на государственную помощь и остаются без жилья.

Лидия Гал из организации Human Rights Watch говорит, что такие действия правительства — это большой шаг назад в защите прав человека. Она призывает Еврокомиссию вмешаться, чтобы заставить Венгрию отменить этот закон и соблюдать свои обязательства перед другими странами ЕС.

“Венгерское правительство пробило новое дно с этим жестоким законом, что выбрасывает на улицы тысячи людей, которые сбежали от войны в Украине. Еврокомиссия должна использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить этот закон и выполнить свои обязательства как члена ЕС”, – заявила Лидия Гал

Закон противоречит правилам Европейского Союза, которые были установлены после вторжения России в Украину в марте 2022 года. Эти правила обязывают страны ЕС предоставлять защиту и помощь всем беженцам из Украины, не зависимо от того, из какой части страны они приехали.

Кроме того, Венгерский Хельсинский комитет отмечает, что новая политика не соответствует рекомендациям ООН по правам человека. Правозащитники настаивают на том, чтобы Еврокомиссия немедленно начала действия против Венгрии за нарушения прав человека и поддержала организации, которые помогают беженцам, включая местные власти, некоммерческие организации и ООН.