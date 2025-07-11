Банк развития Совета Европы присоединится к запуску механизма компенсаций людям на временно оккупированных территориях. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу еВосстановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Украине впервые запускают компенсации за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях

Отмечается, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него. Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории.

На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

"Мы впервые запускаем инструмент, учитывающий специфику потери жилья на ВОТ и позволяющий людям получить поддержку. Также подписали с Банком развития Совета Европы новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы еВосстановление. По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья – вместо разрушенного в результате российской агрессии", – отметил Кулеба.

Это позволит оказать поддержку около 3000 семей, то есть около 7000 человек.

Также стороны обсудили возможность выделения 60 миллионов евро на новую программу "Жилье для ветеранов". Проект предусматривает возможность льготного ипотечного кредитования Защитников и Защитниц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разрабатывают программу компенсации для ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, передает портал "Комментарии".