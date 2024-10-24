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В Украине продолжат финансировать «Прихисток»: как долго

Финансовую помощь за проживание ВПЛ продолжат выплачивать до конца 2024 года

сегодня, 12:25
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Недилько Ксения

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы "Прихисток". Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

В Украине продолжат финансировать «Прихисток»: как долго

Иллюстративное фото

Увеличение бюджета "Прихистка" стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года.

Благодаря проекту "Прихисток" у владельцев жилья, бесплатно разместивших у себя ВПЛ, есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.

Отметим, что с января текущего года УВКБ ООН является финансовым донором правительственной программы "Прихисток" согласно подписанному с Минреинтеграции соглашению. Ранее в этом году для поддержки указанного проекта международные доноры предоставили более 615 миллионов гривен.

Всего с начала полномасштабного вторжения программой "Прихисток" воспользовалось почти 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в программе принимают участие около 65 тысяч домохозяйств, разместивших у себя более 160 тысяч переселенцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харьковской области за размещение переселенцев больше не будут платить

Компенсацию за бесплатное размещение переселенцев не будут выплачивать с сентября Финансирование проекта "Прихисток" со стороны УВКБ ООН истекает 31 августа 2024 года. Таким образом, выплаты лицам, разместившим ВПЛ, будут прекращены с 1 сентября 2024 года, а последним отчетным месяцем предоставления соответствующей компенсации является август 2024 года. Об этом сообщили администрации разных районов Харьковщины на своих официальных страницах, информирует портал "Комментарии".



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