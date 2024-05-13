В Швейцарии призывают вернуть в Украину одну группу беженцев

Украина перестала предоставлять консульские услуги мужчинам за границей, что заставляет людей ехать в Украину. Однако, если мужчины подвергаются призыву, они уже не смогут уехать из страны. После давления на родине, на украинских беженцев начали оказывать давление и в стране пребывания, в частности в Швейцарии.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс Neue Zürcher Zeitung в Швейцарии, увеличилось количество призывов о возвращении украинцев в Украину, особенно мужчин призывного возраста. Национальный советник Бернской ВДП Кристиан Вассерфаллен заявил, что статус беженца прежде всего существует для женщин, детей и пожилых людей, а не мужчин, которые скрываются от мобилизации.

"Любой, кто потенциально подлежит военной службе в Украине, не имеет оправданных претензий на статус защиты, потому что он направлен прежде всего на женщин, детей и пожилых людей, которые нуждаются в защите. Мы не хотим приютить де-факто дезертиров, сбежавших из страны", — говорит Вассерфаллен.

По его словам, обе страны заинтересованы, чтобы около 11 тыс. мужчин призывного возраста вернулись в Украину из Швейцарии. Вассерфаллен призывает создать специальное соглашение, которое позволило бы возвращать украинских беженцев.

Паскаль Шмид, занимающийся вопросами убежищ для беженцев в Швейцарии, также поддерживает депортацию украинцев.

"Тот факт, что Швейцария принимала дезертиров в течение последних двух лет и поддерживала их за счет налогов, довел статус защиты до абсурда", — говорит Шмидт.

По словам Шмидта, если бы Швейцария оказалась под угрозой, то страна не была бы счастлива, что другие страны приняли и удерживают сотни тысяч потенциальных солдат, которые могли бы стать в защиту страны.

Президент Ассоциации украинцев в Швейцарии Андрей Лужницкий критикует заявления швейцарских политиков и называет их "морально-политическим банкротством". По словам Лужницкого, Швейцария занимает "циничную" позицию, ведь хочет отправить украинских беженцев в Украину, которой запретила отправлять оружие, даже через третьи страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал условия, позволяющие украинским мужчинам остаться в Германии.

Также "Комментарии" писали, что в ВР объяснили, почему, несмотря на очереди вблизи ТЦК, людей не хватает в армии.