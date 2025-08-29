Украинцы, которые бежали от войны за границу, потому что фактически потеряли жилье в Украине, и те, кто вынужденно остался в оккупации, потому что тоже некуда ехать, не имеет права политически называться украинцами. Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в интервью "Телеграфу".

В Раде предлагают перестать называть «украинцами» тех, кто за границей

По его мнению, все, кто находится за границей более шести месяцев и не возвращается в Украину, в ближайшее время лишатся права быть избранными в Украине. Это будет потеря так называемого "политического украинства".

Член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда объяснил, почему такие граждане потеряли моральное право политически называться "украинцами".

По его словам, с точки зрения законодательства, украинец, находившийся за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав.

"Во-вторых, большая проблема связана с тем, что у наших людей есть хорошие способности ассимилироваться. Пускают корни очень быстро и становятся "французами" или "поляками". Как правило, если украинец три года живет не в Украине, начинает выпадать из украинского информационного поля. Ему уже очень трудно понять, а что происходит и какими проблемами живет страна . Как они разрешаются? " - говорит нардеп.

По его мнению, если украинец уехал в 2022 и не вернулся, то Украина, в его понимании, это страна образца 2022-го. А в это время остающиеся здесь граждане борются за независимость, воюют (в тылу или на фронте) и меняются. Так что с каждым годом этот разрыв будет только увеличиваться.

" К примеру, канадцы украинского происхождения, старой диаспоры, посещающие Украину. Когда начинаешь с ними разговаривать, видишь, что они Украину себе представляли по-другому. И они очень удивлены тому, что увидели. И мало что нас объединяет, кроме знания украинского языка и, возможно, украинской истории. С точки зрения политического сознания мы совершенно разные " , — считает Дунда .

По его словам, выезд многих украинцев за границу во время войны был бы для Киева хорошим ресурсом для влияния на местные политические элиты. Но за последние годы видно очень мало этих проявлений.

" Потому что украинцы, к большому сожалению, быстро ассимилируются и погружаются в местные дела, проблемы. Им уже не до митингов и протестов. И 99% из них боятся выходить на митинги и протесты, потому что хотят остаться в Европе. Но если твои интересы сконцентрированы уже во Франции, ну какой ты украинец? Ты уже француз украинского происхождения, поляк, венгр украинского происхождения. Твои интересы уже в этой общине, а не в Украине " , – говорит член комитета по организации государственной власти.

Он прокомментировал данные социологов о пребывании украинцев в Польше.

" Если в первый год полномасштабной войны большое количество украинцев готово было вернуться, то с каждым годом этот процент падает. И это ясно. Люди уронили корни. Они уже там " , — подытожил Олег Дунда.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович готов поехать в Россию.