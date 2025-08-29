Рубрики
Недилько Ксения
Украинцы, которые бежали от войны за границу, потому что фактически потеряли жилье в Украине, и те, кто вынужденно остался в оккупации, потому что тоже некуда ехать, не имеет права политически называться украинцами. Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в интервью "Телеграфу".
В Раде предлагают перестать называть «украинцами» тех, кто за границей
По его мнению, все, кто находится за границей более шести месяцев и не возвращается в Украину, в ближайшее время лишатся права быть избранными в Украине. Это будет потеря так называемого "политического украинства".
Член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда объяснил, почему такие граждане потеряли моральное право политически называться "украинцами".
По его словам, с точки зрения законодательства, украинец, находившийся за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав.
По его мнению, если украинец уехал в 2022 и не вернулся, то Украина, в его понимании, это страна образца 2022-го. А в это время остающиеся здесь граждане борются за независимость, воюют (в тылу или на фронте) и меняются. Так что с каждым годом этот разрыв будет только увеличиваться.
По его словам, выезд многих украинцев за границу во время войны был бы для Киева хорошим ресурсом для влияния на местные политические элиты. Но за последние годы видно очень мало этих проявлений.
Он прокомментировал данные социологов о пребывании украинцев в Польше.
