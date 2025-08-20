Внутренне перемещенные лица могут получать большие субсидии на аренду жилья, однако большинство из них не пользуется. Все потому, что обязательным условием получения субсидии является официальный договор на аренду квартиры или дома, а большинство владельцев недвижимости не спешат оформлять такие договоры и платить налоги.

В Раде предлагают беспрецедентную помощь для переселенцев

Нардеп от партии "Слуга народа" Павел Фролов сегодня в эфире телеканала "Новости LIVE" рассказал, что благодаря постановлению КМУ №1225 можно получить субсидию на аренду жилья для переселенцев.

К примеру, если ваш доход не позволяет арендовать жилье, то вы можете оплачивать только часть арендной платы, не более 20% от вашего дохода, все остальное компенсирует государство.

"Однако есть еще проблемы в этом механизме выплаты денег. Во-первых, большинство арендодателей не доверяют государству и скрывают свои договоры. Обязательным условием есть официальный договор аренды, зарегистрированный в Пенсионном фонде. Мы предлагаем освободить собственников недвижимости от уплаты налогов при сдаче жилья для ВПЛ для того, чтобы они больше работали в белую и помогали нашим ВПЛ", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что из-за усиления обстрелов и продвижения оккупантов на фронте из Донецкой и Днепропетровской областей начали массово эвакуироваться мирные жители. Транзитный пункт в Павлограде Днепропетровской области переполнен, туда прибывают по 400 человек в сутки, многие остаются ночевать, потому что ехать дальше – некуда.

Сотрудники эвакуационного центра хватаются за голову, не зная, что делать, некоторые блогеры начали обвинять власть и вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебу в бездействии, поэтому уже вчера вечером после огласки ситуации в Павлоград прибыла делегация.