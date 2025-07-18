В Раде бьют тревогу: в Кабмине забыли о ВПЛ

Нардеп Павел Фролов сообщил, что перед голосованием за новый состав Кабмина обратился к Правительству от имени ВСК защиты прав ВПЛ с четкой позицией: отсутствие в структуре нового Правительства единого министерства, ответственного за защиту ВПЛ, беженцев за границей и граждан в оккупации вызывает глубокую обеспокоенность.

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ВСК настаивает, чтобы Правительство сфокусировало деятельность на следующих направлениях:

- поддержка ВПЛ должна быть стабильной и предсказуемой;

- выплаты на проживание должны основываться на оценке индивидуальных потребностей, а не формальных критериях;

- нужно запустить национальную систему фиксации всех убытков и вреда от войны, начиная с 2014 года. Она должна учитывать потери жилья, здоровья, транспорта, а также оставшегося в оккупации имущества.

ВСК призывает как можно быстрее принять законопроект №13136 и начать выплату компенсаций наиболее уязвимым категориям пострадавших на основе целостной системы поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Банк развития Совета Европы присоединится к запуску механизма компенсаций людям с временно оккупированных территорий. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу еВосстановление. Об этом ранее сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Отмечается, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него. Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

"Мы впервые запускаем инструмент, который учитывает специфику потери жилья на ВОТ и дает возможность людям получить поддержку. Также подписали с Банком развития Совета Европы новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы еВосстановление. По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья – вместо разрушенного в результате российской агрессии", – отметил Кулеба.