В Польше введена программа жилья для украинских беженцев: как получить

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Slava Kot
Для украинских беженцев, оказавшихся в затруднительной ситуации, запущена программа "Шаг к Дому" (Krok do Domu). Инициатива, созданная фондом Habitat Poland, направлена на обеспечение долговременной поддержки поиска и аренды жилья для тех, кто имеет ограниченный доход.
В Польше введена программа помощи по аренде жилья для украинских беженцев
Участие в программе "Шаг к Дому" могут принять украинцы, которые:
Особое внимание уделяют семьям с детьми, людям с инвалидностью, пострадавшим от насилия и находящимся в коллективных жилых помещениях.
Фонд Habitat Poland обеспечивает:
Даже если вы уже арендуете квартиру, при условии соответствия критериям, вы можете получить дофинансирование.
Для участия требуется:
Фонд также предлагает дополнительную поддержку, например оплату языковых курсов для интеграции, досмотр за детьми или участие в профессиональных учебных программах.
Детали программы "Шаг к Дому" для помощи украинским беженцам по аренде жилья в Польше можно узнать на официальном сайте программы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцам найдет работу в Польше.
Также "Комментарии" писали о том, почему украинские беженцы бегут из Польши в другие страны.
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