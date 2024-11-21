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В Польше введена программа жилья для украинских беженцев: как получить

В Польше введена программа поддержки аренды жилья для украинских беженцев

сегодня, 12:45
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Автор:
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Slava Kot

Для украинских беженцев, оказавшихся в затруднительной ситуации, запущена программа "Шаг к Дому" (Krok do Domu). Инициатива, созданная фондом Habitat Poland, направлена на обеспечение долговременной поддержки поиска и аренды жилья для тех, кто имеет ограниченный доход.

В Польше введена программа жилья для украинских беженцев: как получить

В Польше введена программа помощи по аренде жилья для украинских беженцев

Кто может принять участие

Участие в программе "Шаг к Дому" могут принять украинцы, которые:

  • — пересекли границу Польши после 24 февраля 2022 года.
  • — имеют доход на семью от 3000 до 4500 злотых (в зависимости от региона).
  • — готовы заключить договор аренды на срок не менее 12 месяцев.

Особое внимание уделяют семьям с детьми, людям с инвалидностью, пострадавшим от насилия и находящимся в коллективных жилых помещениях.

Как работает программа "Шаг у Дому"

Фонд Habitat Poland обеспечивает:

  • — информационную поддержку: консультации, шаблоны договоров и рекомендации по поиску жилья.
  • — оплата услуг: риэлтора, юриста, переводчика и страхование для участников и владельцев жилья.
  • — финансовую помощь: частичное или полное покрытие стоимости аренды.

Даже если вы уже арендуете квартиру, при условии соответствия критериям, вы можете получить дофинансирование.

Как подать заявку для участия в программе "Шаг к Дому"

Для участия требуется:

  • — заполнить анкету на официальном сайте программы.
  • — предоставить электронные копии документов.
  • — ожидать ответа в течение семи дней.

Фонд также предлагает дополнительную поддержку, например оплату языковых курсов для интеграции, досмотр за детьми или участие в профессиональных учебных программах.

Детали программы "Шаг к Дому" для помощи украинским беженцам по аренде жилья в Польше можно узнать на официальном сайте программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцам найдет работу в Польше.

Также "Комментарии" писали о том, почему украинские беженцы бегут из Польши в другие страны.



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