В Польше родители детей могут получить большие штрафы: что необходимо сделать

Вскоре Главная санитарная инспекция Польши начнет проверять карты вакцинации детей по всей Польше. За отсутствие прививок предусмотрены большие штрафы. Об этом сообщает издание In Poland.

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В феврале Главная санитарная инспекция (GUS) начнет проверять около 10 тысяч пунктов вакцинации по всей Польше, чтобы сделать перепись детей и подростков, которые должны быть вакцинированы. Контроль за карточками обязательной вакцинации охватит около 7,5 миллионов детей и подростков до 19 лет. На основе этих данных будут создаваться электронные карты прививок. Законодательная работа по этому поводу продолжается.

Как пояснил главный санитарный инспектор Павел Гжесевский, в настоящее время существует реестр невакцинированных детей, но по номеру PESEL невозможно проверить, от чего привит ребенок. Отчет Высшей контрольной палаты о введении обязательных прививок для детей и подростков выявил многочисленные несовершенства действующей системы вакцинации.

Родителей, не вакцинирующих своих детей, могут наказать штрафом в размере 500 злотых. Однако, если законный представитель продолжает отказываться вакцинировать ребенка, штраф возрастет до нескольких тысяч злотых. Но финансовое наказание не может превышать 50 тысяч злотых на одного родителя.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после визита Зеленского в Польшу решен вопрос с получением паспортов за границей. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу провел встречу с украинским сообществом, с которой обсудил выдачу паспортов ГП "Документ". По итогам его поездки он решил этот вопрос.