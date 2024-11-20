В оккупированном городе может произойти эпидемия смертельной болезни

Во временно оккупированном Мариуполе может быть вспышка смертельной болезни – бешенство. О случаях бешенства у домашних животных сообщает псевдоадминистрация оккупированного Мариуполя со ссылкой на ветеринарную больницу города.

Иллюстративное фото

Мариупольцы пишут, что причина заключается в большом количестве беспризорных животных. Оккупанты не предпринимают никаких действий, чтобы решить эту проблему.

"Кто бы сомневался. Диких животных развелось много, никто их не отстреливает, вот и бешенство у домашних".

"Учитывая количество бездомных животных, это действительно страшно…к чему это приведет дальше, ожидаем эпидемию?"

При этом люди переживают, что в больницах критически мало вакцин от бешенства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военные РФ перебрасывают в одно из направлений живую силу и БК

К перебрасываниям из Запорожской области активно добавились перемещения живой силы и грузовиков с БК с территории РФ. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его данным из подполья, с воскресенья 17 ноября фиксируется активное движение от Ростова-на-Дону до Мариуполя и дальше уже стандартно в сторону Волновахи и Кураховского направления. "Абсолютное ощущение, что россияне бросают максимальные резервы для поддержания темпов наступления несмотря ни на что", – пишет Андрющенко.

Читайте также: Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Продолжается переброска техники из Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее — Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Андрющенко отмечает, что россияне начали вытаскивать БК из оперативно-тактических складов в Мариупольском районе.