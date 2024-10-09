В одной из стран ЕС украинцев заставляют покинуть бесплатное жилье

Ирландия с марта 2025 года планирует остановить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев, сообщает The Irish Times. Новая политика правительства предполагает, что приоритетно государственное жилье лишат тех, кто живет там дольше всего, чтобы стимулировать их к переходу на самостоятельное проживание.

Правительство Ирландии готовит новые ограничения для украинских беженцев

Высокопоставленные чиновники Ирландии работают над планами, направленными на сокращение количества украинцев, пользующихся бесплатным государственным жильем. Рассматриваются различные меры, среди которых прекращение поддержки для тех, чьи доходы превышают определенный уровень, зависящий от их финансового положения.

Согласно официальным данным, в 2023 году в Ирландии находилось более 58 тысяч украинских беженцев, пользовавшихся государственным жильем, но на сегодняшний день это количество уменьшилось до 35 тысяч человек. В этой связи правительство страны также уменьшило социальные выплаты и сократило сроки проживания для новых беженцев до максимум 90 дней.

Также рассматривается возможность ограничения права на повторное проживание в государственном жилье для возвращающихся в Ирландию после выезда за границу или если их условия проживания больше не соответствуют установленным стандартам.

У беженцев из Украины есть временная защита в рамках директивы ЕС, которая позволяет им работать и проживать в странах Союза до марта 2026 года. Однако изменения в политике Ирландии могут означать, что украинцам придется искать альтернативные способы обеспечения себя жильем и адаптироваться к новым условиям жизни в Европе.