В одной из стран ЕС будут платить местным за приют украинцев: какая сумма

В британском городе Элмбридж стартовала новая инициатива: местные власти будут выплачивать 600 фунтов стерлингов ежемесячно тем, кто предоставляет убежище украинским беженцам. Такое решение направлено на поддержку семей и отдельных лиц, помогающих украинцам найти безопасную крышу над головой после завершения начального периода гостеприимства у первых хозяев.

Британцам будут предоставлять больше денег для помощи украинцам

С марта 2022 года в Элмбридже более 300 домохозяйств приняли около 600 бежавших от войны украинцев. Однако со временем возникла проблема: часть хозяев не могла продолжать предоставлять жилье из-за финансовых затруднений. Чтобы облегчить их нагрузку, местные власти решили компенсировать расходы.

По словам Джинни Твиди, содиректора благотворительной организации Elmbridge CAN, эта финансовая помощь критически важна на фоне роста расходов на коммунальные услуги и продукты.

"Хозяева принимают украинцев не ради денег, а из-за желания помочь. Однако такая поддержка помогает им держаться на плаву", – отмечает она.

Эта программа не только облегчает бремя хозяев, но и стимулирует местное сообщество к активному участию. Волонтеры, организации и неравнодушные жители помогают интегрировать украинцев в новую среду, а также содействуют взаимопониманию людей.

Интересно, что местные власти не останавливаются на финансовых выплатах. Поддержка включает юридические консультации, адаптационные курсы и психологическую помощь как для беженцев, так и для хозяев.

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