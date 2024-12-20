В МИД обновили данные: сколько украинцев выехали за границу из-за войны

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война РФ против Украины привела к тому, что 7,5 млн украинцев выехали за границу и продолжают находиться там из-за продолжающейся агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
По его словам, только в Польше находится миллион украинцев. Сибига рассказал, что там находится вторая по количеству украинская община.
Андрей Сибига добавил, МИД будет усиливать консульское присутствие в Польше, в частности, планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.
Говоря о перспективе возвращения украинцев обратно на Родину, министр заявил, что должны быть решение вопросы с безопасностью в стране, в частности, Украина должна получить достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, должны быть созданы сети бомбоубежищ.
Также, отметил Сибига, Украина совместно с партнерами должна разработать программы, которые бы побуждали наших соотечественников возвращаться домой.
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