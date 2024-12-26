В Институте демографии рассказали печальную правду об украинских беженцах

Опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Часть беженцев из Украины останется за границей навсегда

Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации с украинскими беженцами. По его словам, значительная часть украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России, не вернутся домой.

"Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины – не вернется", – считает эксперт.

Позняк отмечает, что возвращение украинцев за границы может зависеть от нескольких факторов, в частности вариантов окончания войны. Другим фактором демограф называет экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, сотрудник Института демографии отмечает, что анализ на основе предыдущих войн и ситуации с беженцами указывает, что большая часть украинцев останется за границей навсегда.

"О чем нам говорит мировой опыт? Основная масса возвращавшихся возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор", — рассказал Позняк.

По данным ООН, на середину октября 2024 года за пределами Украины находится почти 6,8 млн украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинских беженцев в Германии никогда не вернутся в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария меняет правила для украинских беженцев.



