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В Институте демографии рассказали печальную правду об украинских беженцах

Значительная часть украинских беженцев навсегда останется за границей.

26 декабря 2024, 10:55
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Автор:
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Slava Kot

Опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

В Институте демографии рассказали печальную правду об украинских беженцах

Часть беженцев из Украины останется за границей навсегда

Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации с украинскими беженцами. По его словам, значительная часть украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России, не вернутся домой.

"Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины – не вернется", – считает эксперт.

Позняк отмечает, что возвращение украинцев за границы может зависеть от нескольких факторов, в частности вариантов окончания войны. Другим фактором демограф называет экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, сотрудник Института демографии отмечает, что анализ на основе предыдущих войн и ситуации с беженцами указывает, что большая часть украинцев останется за границей навсегда.

"О чем нам говорит мировой опыт? Основная масса возвращавшихся возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор", — рассказал Позняк.

По данным ООН, на середину октября 2024 года за пределами Украины находится почти 6,8 млн украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинских беженцев в Германии никогда не вернутся в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария меняет правила для украинских беженцев.




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