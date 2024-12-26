В Институте демографии рассказали печальную правду об украинских беженцах

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Slava Kot
Опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.
Часть беженцев из Украины останется за границей навсегда
Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации с украинскими беженцами. По его словам, значительная часть украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России, не вернутся домой.
Позняк отмечает, что возвращение украинцев за границы может зависеть от нескольких факторов, в частности вариантов окончания войны. Другим фактором демограф называет экономическую ситуацию в стране. Тем не менее, сотрудник Института демографии отмечает, что анализ на основе предыдущих войн и ситуации с беженцами указывает, что большая часть украинцев останется за границей навсегда.
По данным ООН, на середину октября 2024 года за пределами Украины находится почти 6,8 млн украинских беженцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинских беженцев в Германии никогда не вернутся в Украину.
Также "Комментарии" писали, что Швейцария меняет правила для украинских беженцев.
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