В Госдуме РФ предложили переселить семью Асада в Украину: но есть нюанс

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Недилько Ксения
Российские депутаты Государственной думы выступили с предложением переселить семью свергнутого президента Сирии Башара Асада в Мариуполь, на оккупированную территорию Украины. Об этом пишут РосСМИ.
Башар Асад с женой
Эта инициатива вызвала широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. По словам одного из инициаторов, переезд Асада и его семьи в восстановленный Мариуполь станет символом укрепления отношений между Россией и ее союзниками, а также демонстрацией успехов российской программы восстановления освобожденных территорий.
Семья Башара Асада, по информации СМИ, после падения его режима в декабре 2024 года уже находится в России. Британская газета The Times сообщала, что Асад и его близкие могли быть размещены в элитных жилых комплексах "Москва-Сити". Кремль официально не комментировал местонахождение сирийского экс-лидера.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сирийские наемники могут воевать на стороне России против Украины, если Путин попросит Башара Асада о помощи. Такое мнение высказал директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире КИЕВ24. По его данным, после побед оппозиционных сил, пока бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве, многие сирийские офицеры и солдаты находятся в Ираке, Ливане, Иране.
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