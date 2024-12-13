В Госдуме РФ предложили переселить семью Асада в Украину: но есть нюанс

Российские депутаты Государственной думы выступили с предложением переселить семью свергнутого президента Сирии Башара Асада в Мариуполь, на оккупированную территорию Украины. Об этом пишут РосСМИ.

Башар Асад с женой

Эта инициатива вызвала широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. По словам одного из инициаторов, переезд Асада и его семьи в восстановленный Мариуполь станет символом укрепления отношений между Россией и ее союзниками, а также демонстрацией успехов российской программы восстановления освобожденных территорий.

"Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше за вклад в возобновление Донбасса можно рассматривать вопрос о гражданстве", — сказал Кузнецов.

Семья Башара Асада, по информации СМИ, после падения его режима в декабре 2024 года уже находится в России. Британская газета The Times сообщала, что Асад и его близкие могли быть размещены в элитных жилых комплексах "Москва-Сити". Кремль официально не комментировал местонахождение сирийского экс-лидера.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сирийские наемники могут воевать на стороне России против Украины, если Путин попросит Башара Асада о помощи. Такое мнение высказал директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире КИЕВ24. По его данным, после побед оппозиционных сил, пока бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве, многие сирийские офицеры и солдаты находятся в Ираке, Ливане, Иране.