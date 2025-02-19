В Германии сообщили, сколько украинцев нашли работу за время войны

Число работающих украинцев в Германии продолжает расти. По последним данным, в ноябре 2024 года количество трудоустроенных граждан Украины достигло 296 000 человек, что на 230 500 больше, чем до начала российского вторжения в феврале 2022 года. Об этом пишет BILD .

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Среди них 245 200 человек заняты в работах с обязательным социальным страхованием. Украинцы в Германии находят работу в разных сферах, в том числе в промышленном производстве, торговле, здравоохранении, строительстве и гостиничном бизнесе.

По информации МВД Германии, после начала российского вторжения в ФРГ зарегистрировалось около 1,65 млн. беженцев из Украины. Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемой "гражданской помощи" (Bürgergeld) — ее выплачивают людям, у которых нет работы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что Прага совместно с польским председательством в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, пользующихся временной защитой, после "завершения" войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Ракушан заявил в интервью "Новости".

Глава чешского МВД отметил, что Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны. Прага в таком случае автоматически перестанет предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного периода времени – например, год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы она была завершена в ближайшие месяцы", – анонсировал он.