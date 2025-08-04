В Германии предлагают радикальный шаг для всех украинских беженцев

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии. По его словам, выплаты должны быть отменены не только для новых беженцев из Украины, но и для всех, кто приехал в страну раньше.

В Германии хотят упразднить выплаты для беженцев из Украины. Фото из открытых источников

Маркус Зедер в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о необходимости отмены выплат для украинских беженцев.

"Необходимо обеспечить, чтобы больше не было никаких выплат гражданского дохода для всех приехавших из Украины. Это должно касаться не только тех, кто приедет в будущем, но всех", — заявил Зедер.

Политик подчеркнул, что ни одна страна мира так не беспокоится о беженцах из Украины, как Германия. Однако, по словам Зедера, это создает проблемы с интеграцией и объясняет, почему "работает так мало украинцев" в Германии, несмотря на высокий уровень образования.

По данным издания Bild, в 2024 году Германия потратила на помощь иностранцам 22,2 млрд евро, из которых 6,3 млрд ушли в поддержку украинских беженцев.

В Германии украинцы, имеющие статус временной защиты, получают так называемый гражданский доход (Bürgergeld). Это помощь, обеспечивающая базовый уровень жизни. Она включает в себя средства на питание, жилье, медицинское страхование и другие базовые потребности.

В июле эксперт юридической фирмы Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц сообщил, что с 1 апреля 2025 года украинцы, только прибывшие в Германию, уже не смогут рассчитывать на те же условия социальной поддержки, что и раньше. Суммы выплат для новых беженцев будут понижены. Для тех, кому выплаты уже были назначены, они будут действовать до истечения срока, который обычно составляет один год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша меняет правила для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что Ирландия начала сворачивать программу жилья для беженцев из Украины.