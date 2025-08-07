В Германии готовят перемены для украинских беженцев

Коалиционное правительство Германии готовит существенные изменения в систему выплат для украинских беженцев. Согласно планам, прибывшие в Германию беженцы из Украины с 1 апреля 2025 года будут получать не гражданскую помощь, а выплаты искателям убежища, которые являются ниже.

Германия планирует сократить помощь беженцам из Украины. Фото из открытых источников

Согласно новому законопроекту, предлагаемому правительством Германии, украинские беженцы будут получать пониженную помощь по Закону о помощи искателям убежища. Это означает потенциальное сокращение выплат примерно на 100 евро в месяц на одного человека.

По мнению правительства, пересмотр подхода к социальному обеспечению беженцев должен рассматриваться как реакция на растущее давление на социальную систему страны. По состоянию на лето 2025 года в Германии проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев, из которых более 21 тысячи прибыли за период с апреля по июнь этого года. Также немецкие власти сталкиваются с критикой на фоне дефицита бюджета и потребности в оптимизации расходов, в частности в сфере социальной защиты.

Сейчас украинцы в Германии имеют особый статус, что позволяет им избегать сложной процедуры предоставления убежища и получать социальную помощь на уровне местных граждан. Такая модель действовала на основе временной директивы ЕС, введенной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Согласно новому проекту закона, новоприбывшие украинцы с 1 апреля 2025 года будут получать меньшие выплаты и без автоматического доступа к полному пакету помощи от государства. Также потенциально сократится поддержка для лиц, не работающих или еще не интегрировавшихся в рынок труда. В июле 2025 года около 64,1% украинцев, зарегистрированных в службе занятости Германии, не были трудоустроены. В эту категорию входят не только безработные, но и обучающиеся, проходящие переквалификацию или получают помощь по поиску работы.

Проект закона еще должен пройти утверждение кабинетом министров и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

