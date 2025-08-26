logo

Главная Новости Общество Беженцы Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку

В США ножом убили украинскую беженку Ирину Заруцкую. Подозреваемым оказался бездомный с криминальным прошлым.

26 августа 2025, 14:31
Автор:
avatar

Slava Kot

В Северной Каролине произошло жестокое убийство 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой, недавно переехавшей в Америку, спасаясь от войны в Украине. Она была найдена мертвой на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт.

Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку

В США убили украинскую беженку Ирину Заруцкую. Фото из открытых источников

Тело Ирины Заруцкой с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 22 августа около 21:55. По словам близких, украинская беженка приехала в США в поисках новой жизни и безопасности спасаясь от войны.

Полиция быстро задержала подозреваемого в убийстве, которым оказался 34-летний Декарлос Браун. Мужчину доставили в больницу с ранениями, не представляющими угрозы жизни. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку - фото 2

Ирина Заруцкая

Как сообщают американские СМИ, Браун бездомный и имеет долгую криминальную историю. С 2011 года он неоднократно попадал в руки полиции. В его перечне преступлений указываются обвинения в тяжких кражах, ограбление с оружием и угрозы. Часть обвинений была снята, но мужчина так и не стал на путь исправления.

Следствие не раскрывает деталей, что привело к нападению на украинку в США. Предыдущих конфликтов между Ириной Заруцкой и подозреваемым в ее убийстве не было обнаружено. Известно лишь, что нападение на украинскую беженку произошло внезапно.

Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку - фото 3

В США убили Ирину Заруцкую

Друзья Ирины подтвердили ее смерть и организовали сбор средств для поддержки близких погибшей.

"Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы организовали этот сбор, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредсказуемыми расходами", — говорится на платформе GoFundMe.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше убили мать троих детей из Украины 20 ударами ножом.

Также "Комментарии" писали об убийстве украинки 9 лет в Германии.



Источник: https://nypost.com/2025/08/25/us-news/ukrainian-refugee-23-who-fled-war-for-safer-life-in-us-knifed-to-death-by-homeless-career-criminal-in-north-carolina/
