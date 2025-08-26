Ужасное убийство в США: бездомный напал на украинскую беженку

В Северной Каролине произошло жестокое убийство 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой, недавно переехавшей в Америку, спасаясь от войны в Украине. Она была найдена мертвой на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт.

Тело Ирины Заруцкой с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 22 августа около 21:55. По словам близких, украинская беженка приехала в США в поисках новой жизни и безопасности спасаясь от войны.

Полиция быстро задержала подозреваемого в убийстве, которым оказался 34-летний Декарлос Браун. Мужчину доставили в больницу с ранениями, не представляющими угрозы жизни. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Как сообщают американские СМИ, Браун бездомный и имеет долгую криминальную историю. С 2011 года он неоднократно попадал в руки полиции. В его перечне преступлений указываются обвинения в тяжких кражах, ограбление с оружием и угрозы. Часть обвинений была снята, но мужчина так и не стал на путь исправления.

Следствие не раскрывает деталей, что привело к нападению на украинку в США. Предыдущих конфликтов между Ириной Заруцкой и подозреваемым в ее убийстве не было обнаружено. Известно лишь, что нападение на украинскую беженку произошло внезапно.





Друзья Ирины подтвердили ее смерть и организовали сбор средств для поддержки близких погибшей.

"Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы организовали этот сбор, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредсказуемыми расходами", — говорится на платформе GoFundMe.

