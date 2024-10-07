Украинские дети за границей: сколько из них ходит в школу

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из 1,4 миллиона украинских детей-беженцев школьного возраста 600 тысяч не посещают учебные заведения. Несмотря на существование определенного прогресса, в этом вопросе отмечается большая разница между странами.



Украинские школьники. Фото из открытых источников

В разных странах по-разному удается привлекать детей беженцев к обучению в местных школах. Например, в Ирландии один из самых высоких показателей – в школы ходят 97% украинских детей. Также относительно высокие показатели у Румынии – 83%, Франции – 69%, Германии и Австрии – по 63%. Однако один из самых низких показателей в Молдове – лишь 8% украинских детей беженцев посещает школы. Также низкие показатели в Хорватии и Великобритании – 16% и 17% соответственно.

Как указывают исследования, основной проблемой зачисление в школы стало отсутствие языковых курсов и подготовительных классов для украинских детей, что усложняет возможность интегрироваться в национальные системы новой страны. Кроме этого, около 57% украинских беженцев, которые не отправили своих детей в местные школы, сделали это из-за дистанционного обучения по украинским программам.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев подчеркивают, что поступление в местные школы не исключает перспективы реинтеграции детей в украинскую систему образования, когда им будет безопасно вернуться домой. Наоборот, это будет развивать их навыки и углублять знания, что предотвратит пробелы в образовании.

"Зачисление в школы в принимающих странах – это лучший вариант для беженцев, пока они не смогут безопасно вернуться домой. Школы – это не только пространство для обучения, но и социальная и безопасная среда для детей, в которой они смогут восстановиться после травмы от опыта, который они пережили, спасаясь от войны", — заявил директор Европейского регионального бюро ООН по делам беженцев Филипп Леклерк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии открыли школу для украинцев.



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