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Украинские беженцы получат возможность длительного проживания: в какой стране ЕС новые условия

Переход на долгосрочное проживание: новые правила для украинцев в Чехии

сегодня, 14:15
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Черновалова Кристина

Чешское Министерство внутренних дел внесло предложение в закон Lex Ukraine, что может значительно изменить жизнь украинских беженцев в стране. Новые поправки в закон позволят некоторым украинцам перейти из временного статуса на долгосрочное проживание.

Украинские беженцы получат возможность длительного проживания: в какой стране ЕС новые условия

Новые перспективы для украинцев в Чехии

Министерство внутренних дел представило поправки, открывающие двери к новым возможностям для украинских беженцев. Среди основных условий получения разрешения на долгосрочное проживание — требование об экономической независимости от государственных социальных пособий.            

Министр внутренних дел Чехии, Вит Ракушан, отметил, что украинские беженцы, показавшие способность быть экономически самодостаточными, могут выйти из-под режима временной защиты и получить статус, предоставляемый другим иностранцам из стран вне Европейского Союза.                                        

Для возможности перехода на новый статус беженцам необходимо доказать, что они проживали в Чехии под временной защитой в течение минимум двух лет и имеют стабильный источник дохода, что позволяет им удерживать себя без привлечения государственной поддержки.

Процедура изменения статуса, как обещают чиновники, будет максимально упрощена и будет напоминать процесс электронной регистрации, уже применяемый для продления временной защиты. Это сделает переход на долгосрочное проживание более доступным для тех, кто уже интегрировался в чешское общество и способен поддерживать экономическую независимость .



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Источник: https://zakordon.rayon.in.ua/news/693547-ukrainski-bizhentsi-u-chekhii-zmozhut-otrimati-dozvil-na-dovgostrokove-prozhivannya
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