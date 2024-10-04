Украинские беженцы получат возможность длительного проживания: в какой стране ЕС новые условия

Чешское Министерство внутренних дел внесло предложение в закон Lex Ukraine, что может значительно изменить жизнь украинских беженцев в стране. Новые поправки в закон позволят некоторым украинцам перейти из временного статуса на долгосрочное проживание.

Новые перспективы для украинцев в Чехии

Министерство внутренних дел представило поправки, открывающие двери к новым возможностям для украинских беженцев. Среди основных условий получения разрешения на долгосрочное проживание — требование об экономической независимости от государственных социальных пособий.

Министр внутренних дел Чехии, Вит Ракушан, отметил, что украинские беженцы, показавшие способность быть экономически самодостаточными, могут выйти из-под режима временной защиты и получить статус, предоставляемый другим иностранцам из стран вне Европейского Союза.

Для возможности перехода на новый статус беженцам необходимо доказать, что они проживали в Чехии под временной защитой в течение минимум двух лет и имеют стабильный источник дохода, что позволяет им удерживать себя без привлечения государственной поддержки.

Процедура изменения статуса, как обещают чиновники, будет максимально упрощена и будет напоминать процесс электронной регистрации, уже применяемый для продления временной защиты. Это сделает переход на долгосрочное проживание более доступным для тех, кто уже интегрировался в чешское общество и способен поддерживать экономическую независимость .