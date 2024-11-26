Украинские беженцы могут получить 1500 долларов: кто и как может претендовать

Переехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года украинские медсестры и акушерки могут получить финансовую поддержку до 1 500 долларов США. Эта помощь предоставляется в рамках программы CARE Poland и помогает сделать первые шаги по работе в польской системе здравоохранения.

Как украинские медики могут получить финансовую помощь в Польше

Программа направлена на то, чтобы помочь медикам адаптироваться к новым условиям, выучить язык, подтвердить дипломы и найти работу.

CARE Poland предлагает:

Деньги в подтверждение дипломов. Вы сможете оплатить процедуру нострификации, чтобы ваши украинские дипломы признавались в Польше.

Финансирование обучения. Если нужно получить дополнительное образование, программа возместит расходы на обучение в польских вузах.

Оплата языковых курсов. Вы сможете бесплатно изучить польский до уровня B1/B2, что необходимо для работы в медицинской сфере.

Административная помощь. Специалисты помогут с подготовкой документов, подачей заявлений в университеты и на языковые курсы.

На участие в программе могут претендовать те, кто отвечает следующим требованиям:

Приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Имеют легальный статус в Польше – временную защиту или другие разрешения. Работали медсестрой или акушеркой не менее трех лет за последние пять лет. Владеют польским языком на уровне A1/A2 и готовы продолжать его изучение.

Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2024 года .

Для участия в программе необходимо заполнить заявку через официальный сайт CARE Poland. Там есть инструкции, список документов и контакты для консультаций.

Программа CARE Poland создана для того, чтобы украинские медики могли быстрее адаптироваться к жизни и работе в Польше. Это не только возможность получить финансовую помощь, но и построить карьеру в новой стране.