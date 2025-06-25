Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке

24 июня с территории Исламской Республики Иран, где происходят военные действия, провели эвакуацию находившихся в стране украинцев. Вывезти людей по поручению Президента Украины Владимира Зеленского удалось Главному управлению разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины. Всего эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Из Ирана эвакуировали украинцев

Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины.

Операция в Иране прошла в несколько этапов. Посольство Украины в Исламской Республике Иран после ухудшения обстоятельств безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.

После сбора на территории дипучреждения группу организованно доставили автобусом на иранско-азербайджанскую границу. Далее — пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.

"Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом — рекой, которая впадает в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами в паспортный контроль и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно — других", — рассказывает Наталья.

После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджанской Республики, а также в координации с Республикой Молдова, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.

Оттуда — автобусным транспортом в Киев.

"Моя дочь родилась в Украине. Мы переехали в Иран, когда ей было всего 5, младший сын никогда не видел страны, из которой мы происходим. Но оба они знают украинский язык, имеют вышиванки и любят вареники и борщ", — рассказывает эвакуированная из Тегерана киевлянка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее ГУР и МИД эвакуировали украинцев из Израиля.