logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке

В ГУР сообщили, как удалось вернуть украинцев из Ирана на Родину

25 июня 2025, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

24 июня с территории Исламской Республики Иран, где происходят военные действия, провели эвакуацию находившихся в стране украинцев. Вывезти людей по поручению Президента Украины Владимира Зеленского удалось Главному управлению разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины. Всего эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке

Из Ирана эвакуировали украинцев

Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины.

Операция в Иране прошла в несколько этапов. Посольство Украины в Исламской Республике Иран после ухудшения обстоятельств безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.

После сбора на территории дипучреждения группу организованно доставили автобусом на иранско-азербайджанскую границу. Далее — пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.

"Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом — рекой, которая впадает в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами в паспортный контроль и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно — других", — рассказывает Наталья.

После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджанской Республики, а также в координации с Республикой Молдова, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.

Оттуда — автобусным транспортом в Киев.

"Моя дочь родилась в Украине. Мы переехали в Иран, когда ей было всего 5, младший сын никогда не видел страны, из которой мы происходим. Но оба они знают украинский язык, имеют вышиванки и любят вареники и борщ", — рассказывает эвакуированная из Тегерана киевлянка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее ГУР и МИД эвакуировали украинцев из Израиля.

Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 2
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 3
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 4
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 5
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 6
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 7
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 8
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 9
Украинцы в Иране: что произошло с людьми, которые находились в эпицентре войны на Ближнем Востоке - фото 10



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости