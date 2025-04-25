Украинцы продолжают покидать Украину: сколько выедет в 2025 году

С большой долей вероятности можно сказать, что Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только после снижения рисков безопасности. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Негативные миграционные тенденции сохраняются, ведь несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения", — говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, намерения стран-реципиентов по изменению или отмене правового статуса временной защиты украинских мигрантов после установления мира пока окончательно не прописаны. Поэтому можно ожидать, что чистая внешняя миграция будет продолжаться, пока сохраняются существенные риски безопасности.

В НБУ не меняют свой прогноз и, как и ранее, придерживаются мнения, что дальнейший чистый отток внешних мигрантов в 2025 году (около 0,2 млн человек) и начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

"Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше, чем рост производительности, что будет повышать инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за недостатка рабочей силы", — говорится в обзоре.

Аналитик и обратили внимание на важный момент, различные опросы показывают все большую адаптацию украинцев за рубежом. Все большая часть наших соотечественников имеет постоянную работу и нормальный быт, у них есть чем обеспечивать свои семьи. Подавляющее большинство тех, кто выехал из Украины имеют доходы выше, чем в Украине. Поэтому с каждым месяцем затягивания войны и у них все меньше желания возвращаться обратно на Родину даже после завершения войны. Успешная адаптация на новом месте уменьшает долю тех, кто хочет вернуться и увеличивает вероятность воссоединения семей за рубежом, а не в Украине.

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