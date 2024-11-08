Украинцы бегут из Польши: что заставляет беженцы искать лучшее

С приближением зимы все больше украинцев, которые бегут от войны, не остаются в соседней Польше, а выбирают страны Западной Европы. Польша, которая была первой остановкой для многих беженцев, теперь часто становится лишь "пересадочным пунктом".

Беженцы меняют Польшу на Германию и Данию

Как сообщает Gramy Personal, беженцы все чаще выбирают Германию, Данию и Норвегию, где их ждет комплексная социальная поддержка.

"Польша становится своеобразным "трансфером" для тех, кто ищет лучших условий," — объясняет Юрий Григоренко, главный аналитик агентства.

В новых странах украинцев ждут бесплатное жилье, языковые курсы и помощь с трудоустройством, что побуждает их покинуть Польшу.

Польша начала сокращать социальные выплаты для беженцев и ужесточать миграционные законы, что сделало страну менее привлекательной для длительного проживания. К тому же, социальные настроения становятся менее благоприятными для новых мигрантов, и это лишь усиливает желание украинцев искать лучших возможностей в других странах.

Отток украинских работников может создать серьезные проблемы для польских компаний, особенно в таких отраслях, как транспорт, логистика и пищевая промышленность, которые зависят от сезонных рабочих. Предпраздничный период всегда требует больше рабочей силы, и дефицит работников может привести к перебоям в поставках товаров и обслуживании клиентов.

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