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Украинцы бегут из Польши: что заставляет беженцы искать лучшее

Польша теряет украинцев: какие страны становятся новыми направлениями для беженцев

сегодня, 11:57
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Черновалова Кристина

С приближением зимы все больше украинцев, которые бегут от войны, не остаются в соседней Польше, а выбирают страны Западной Европы. Польша, которая была первой остановкой для многих беженцев, теперь часто становится лишь "пересадочным пунктом". 

Украинцы бегут из Польши: что заставляет беженцы искать лучшее

Беженцы меняют Польшу на Германию и Данию

Как сообщает Gramy Personal, беженцы все чаще выбирают Германию, Данию и Норвегию, где их ждет комплексная социальная поддержка. 

"Польша становится своеобразным "трансфером" для тех, кто ищет лучших условий," — объясняет Юрий Григоренко, главный аналитик агентства. 

В новых странах украинцев ждут бесплатное жилье, языковые курсы и помощь с трудоустройством, что побуждает их покинуть Польшу.

Польша начала сокращать социальные выплаты для беженцев и ужесточать миграционные законы, что сделало страну менее привлекательной для длительного проживания. К тому же, социальные настроения становятся менее благоприятными для новых мигрантов, и это лишь усиливает желание украинцев искать лучших возможностей в других странах.

Отток украинских работников может создать серьезные проблемы для польских компаний, особенно в таких отраслях, как транспорт, логистика и пищевая промышленность, которые зависят от сезонных рабочих. Предпраздничный период всегда требует больше рабочей силы, и дефицит работников может привести к перебоям в поставках товаров и обслуживании клиентов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Чехия обновила правила для украинцев, которые получают гуманитарную помощь, если живут вместе с новоприбывшими родственниками. Теперь в таких случаях на каждого родственника нельзя подавать отдельную заявку — все должны быть включены в один запрос на помощь. Это правило ввели, чтобы избежать случаев, когда одна семья получает двойную поддержку



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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/obshhestvo/ukra%d1%97nci-vi%d1%97zhdzhayut-z-polshhi/
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