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Украинцам в Польше намекнули на выход: новые правила работы

Польша изменяет условия трудоустройства для иностранцев: что нужно знать

сегодня, 15:05
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Черновалова Кристина

С 1 января 2025 года в Польше меняются условия трудоустройства для иностранцев. Согласно новому закону, они смогут работать только по трудовым договорам (umowa o pracę). Исключения предусмотрены только для работников в спорте, искусстве и культуре, которым позволят заключать другие формы соглашений.

Украинцам в Польше намекнули на выход: новые правила работы

Украинцы работают в Польше по новым правилам с 2025 года

Эти изменения касаются всех, кто хочет получить разрешение на работу в Польше. Если раньше популярным вариантом был договор поручения (umowa zlecenie), который предоставлял больше гибкости, то теперь он будет запрещен для иностранцев.

Трудовой договор предусматривает официальное трудоустройство со стабильными условиями: фиксированный график, оплачиваемые отпуска, социальное страхование и гарантии защиты работника. Польское правительство объясняет, что такое изменение поможет избежать злоупотреблений со стороны работодателей и обеспечит большую прозрачность на рынке труда.

Для трудоустройства иностранцев остаются доступными несколько форм:

  • трудовой договор,

  • назначение на должность,

  • избрание на должность,

  • кооперативный трудовой договор.

Это означает, что варианты, которые не предусматривают официальных отношений, больше не будут применяться.

Новые правила имеют исключения для профессий, которые требуют особой гибкости. Это касается артистов, спортсменов и тренеров, которые могут работать на основе более гибких договоров. Например, это позволит заключать соглашения для краткосрочных проектов или сезонных выступлений.

Сейчас законопроект находится на этапе обсуждения, но ожидается, что он будет принят в ближайшее время. Для многих иностранцев это станет существенным вызовом, ведь многие пользовались гражданско-правовыми договорами как более дешевым и простым способом трудоустройства.

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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/z-1-sichnya-2025-roku-inozemci-v-polshhi-ne-zmozhut-pracyuvati-za-umovoyu-zlecenya/
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