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Недилько Ксения
Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.
Ребенок из Сирии
Напомним, портал "Комментарии" писал, как российские депутаты Государственной думы выступили с предложением переселить семью свергнутого президента Сирии Башара Асада в Мариуполь, на оккупированную территорию Украины. Об этом пишут российские СМИ.
Эта инициатива вызвала широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. По словам одного из инициаторов, переезд Асада и его семьи в восстановленный Мариуполь станет символом укрепления отношений между Россией и ее союзниками, а также демонстрацией успехов российской программы восстановления освобожденных территорий.
"Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше за вклад в возобновление Донбасса можно рассматривать вопрос о гражданстве", — сказал Кузнецов.
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