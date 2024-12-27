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Украина передала Сирии гуманитарную помощь

500 тонн пшеничной муки получат сирийцы в рамках поддержки Украины

сегодня, 12:00
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Недилько Ксения

Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

Украина передала Сирии гуманитарную помощь

Ребенок из Сирии

"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в затруднительное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП. Планируется, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек. Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца. Желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления. Мы знаем истинную ценность этих вещей", – написал президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российские депутаты Государственной думы выступили с предложением переселить семью свергнутого президента Сирии Башара Асада в Мариуполь, на оккупированную территорию Украины. Об этом пишут российские СМИ.

Эта инициатива вызвала широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. По словам одного из инициаторов, переезд Асада и его семьи в восстановленный Мариуполь станет символом укрепления отношений между Россией и ее союзниками, а также демонстрацией успехов российской программы восстановления освобожденных территорий.

"Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше за вклад в возобновление Донбасса можно рассматривать вопрос о гражданстве", — сказал Кузнецов.



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