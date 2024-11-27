logo

BTC/USD

93412.90

ETH/USD

3423.87

LTC/USD

95.15

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Ухудшение ситуации в Украине: какая страна готова принять беженцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Ухудшение ситуации в Украине: какая страна готова принять беженцев

Австрия готова принять новых беженцев в случае ухудшения ситуации в Украине

сегодня, 10:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых – женщины с детьми. В случае ухудшения ситуации в Украине Австрия будет готова принять новых беженцев. Об этом в комментарии Суспильному заявил посол Австрии в Украине Арад Бенке.

Ухудшение ситуации в Украине: какая страна готова принять беженцев

Иллюстративное фото

Он подчеркнул, что благодаря активному желанию украинцев интегрироваться и изучать язык, их приют не создает больших трудностей для Австрии.

"Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят изучать язык. Они с радостью интегрируются в рынок. Конечно, 80% беженцев — это женщины с детьми, поэтому это немного сложнее. Но я думаю, что если есть необходимость, Австрия — гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то у австрийцев большое сердце и будут приветствовать украинцев", — подчеркнул Бенке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украину будут подталкивать к переговорам, заставив ее отказаться от территорий – WP

Недавние решения президента Джо Байдена позволить Украине запускать ракеты глубже в территорию России и предоставить Киеву противоречивые противопехотные мины были обусловлены суровой новой реальностью: ввоз Россией северокорейских войск, потери Украины на поле боя и избрание Дональда Трампа оказали большое влияние на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

В настоящее время многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории. Отмена Байденом своей предыдущей политики по минам и ракетам была частично направлена на то, чтобы предоставить Украине сильнейшую руку, когда она вступит в эти потенциальные переговоры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости