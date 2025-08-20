Угроза депортации украинцев из США: в ГПСУ сделали важное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE) сообщила о депортации украинцев на Родину. В Государственной пограничной службе (ГПСУ) сообщили, что в Соединенных Штатах не происходит масштабных выселений граждан Украины, а случаи носят индивидуальный характер.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
ICE сообщила, что двое граждан Украины были депортированы из Соединенных Штатов, а также публиковала фото первых минут их возвращения домой. Однако, несмотря на выселение украинцев из США, в ГПСУ отмечают, что это не массовый эффект.
По его словам, граждане Украины не могут быть ограничены в праве вернуться на родину. То есть, даже после депортации они оформляются на въезд в Украину на общих основаниях. Однако Демченко указал на исключения.
С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев уехали за границу. В США действует специальная программа Uniting for Ukraine, позволяющая украинцам получить временную защиту. По состоянию на 2025 год около 250 тысяч украинских беженцев воспользовались этой программой. В то же время, нарушение правил пребывания или другие правонарушения могут стать основанием для депортации из США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии готовятся изменения для украинских беженцев.
Также "Комментарии" писали, что еще одна страна отменяет помощь для украинских беженцев.