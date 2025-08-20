Угроза депортации украинцев из США: в ГПСУ сделали важное заявление

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE) сообщила о депортации украинцев на Родину. В Государственной пограничной службе (ГПСУ) сообщили, что в Соединенных Штатах не происходит масштабных выселений граждан Украины, а случаи носят индивидуальный характер.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

ICE сообщила, что двое граждан Украины были депортированы из Соединенных Штатов, а также публиковала фото первых минут их возвращения домой. Однако, несмотря на выселение украинцев из США, в ГПСУ отмечают, что это не массовый эффект.

"Каждая страна за нарушение своего миграционного законодательства или других правонарушений имеет суверенные права выслать (вернуть, выдворить или депортировать) иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство во время пребывания", – рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Эспрессо".

По его словам, граждане Украины не могут быть ограничены в праве вернуться на родину. То есть, даже после депортации они оформляются на въезд в Украину на общих основаниях. Однако Демченко указал на исключения.

"Как это предусмотрено международными договорами во время мер экстрадиции в рамках уголовно-процессуальных мер, происходят передачи таких лиц, но по предварительному уведомлению и в сопровождении обычно представителей полиции", — пояснил представитель ГПСУ.

С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев уехали за границу. В США действует специальная программа Uniting for Ukraine, позволяющая украинцам получить временную защиту. По состоянию на 2025 год около 250 тысяч украинских беженцев воспользовались этой программой. В то же время, нарушение правил пребывания или другие правонарушения могут стать основанием для депортации из США.

