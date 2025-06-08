По делу об убийстве, в котором в Хаасроде погибли украинки – мать и 6-летняя дочь, 16-летний сын признался в совершении преступления. Об этом сообщила прокуратура Левена, передает De Standaard.

Дом в Бельгии, где случилась трагедия

В пятницу в бывшем доме священника в Хаасроде погибли мать и ее шестилетняя дочь. На телах обоих были ножевые ранения, а пожар был устроен нарочно.

Шестнадцатилетний сын семьи после пятичасового допроса признался, что нанес ножевые ранения и поджег их. Сара Каллеверт из прокуратуры Левена подтвердила, что в воскресенье его доставят судье по делам несовершеннолетних. Сын-подросток к моменту пожара был в школе, и сначала его квалифицировали как жертву.

Расследование остается в руках следователя судьи. Учитывая его несовершеннолетний возраст, он должен предстать перед судьей по делам несовершеннолетних, и, вероятно, сначала его переведут в закрытое учреждение.

Семья приехала в Бельгию три года назад. После временного пребывания в приемном центре и в семье, два года назад они оказались в старом доме священника в Хаасроде. Отец семьи до сих пор живет в Украине и отвечает за транспортировку пациентов на фронт, взрослая дочь живет в Ирландии.

В пятницу около 9:30 утра жители увидели дым, идущий из окон дома на Милсестраат. Около 10:20 утра пожар был ликвидирован. Когда пожарная служба обыскала дом, они обнаружили двух жертв. 46-летняя женщина уже скончалась. Ее дочь реанимировали на месте, но вскоре после этого она скончалась. Собака также не пережила пожар.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, несмотря на то, что Франция и Бельгия активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с Россией, эти две страны остаются крупнейшими покупателями российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе.