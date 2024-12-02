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Три главные причины, почему некоторые украинцы возвращаются на оккупированные территории

Почему некоторые переселенцы возвращаются на временно оккупированные территории.

сегодня, 16:43
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат от "Слуги Народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тыс. украинцы вернулись на оккупированные территории подконтрольные РФ. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о 30-40 тыс. украинцев, вернувшихся в Мариуполь. Компания Active Group спросила украинцев, почему переселенцы возвращаются на оккупированные территории.

Три главные причины, почему некоторые украинцы возвращаются на оккупированные территории

Почему украинцы возвращаются на оккупированные территории. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, четверть респондентов назвала возвращение украинцев на оккупированные территории массовым явлением. Половина указывает, что такие случаи происходят, а 5,7% опрошенных считают, что переселенцы не возвращаются на оккупированные территории.

Active Group спросили, какие могут быть основные причины, по которым некоторые украинцы возвращаются на временно оккупированные территории. Основными причинами оказалась нехватка средств, проблемы с интеграцией на новом месте и семья, которая могла остаться в оккупации.

Почему украинцы возвращаются на временно оккупированные территории:

  • — нехватка средств на жизнь на территории, подконтрольной Украине – 65,8%
  • — трудности с интеграцией в новой среде – 52,7%
  • — семья – 40,3%
  • — разочарование в Украине – 34,7%
  • — поддержка своего дома – 33,2%
  • — любовь к городу/селу – 26,7%
  • — работа – 18,8%
  • — социальные выплаты РФ – 17,6%
  • — поддержка России и "русского мира" – 7,9%
  • — локальный язык и культура – 7,9%
  • — остальное – 2,5%
  • — затрудняюсь ответить – 6,7%

Отметим, что впоследствии нардеп Максим Ткаченко опроверг свое заявление о 150 тыс. переселенцев, вернувшихся на оккупированные территории. По его словам, это было эмоциональное заявление.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава партии "Слуга народа" сообщила "плохие новости" для переселенцев.



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