logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Трамп подвергся жесткому унижению от Путина через неделю после красной дорожки: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп подвергся жесткому унижению от Путина через неделю после красной дорожки: что произошло

После сцены с американскими военными на коленях Путин в один день разрушил все ожидания Трампа.

21 августа 2025, 14:45 comments5265
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Минувшей ночью Россия снова нанесла удары по мирным украинским городам, которые расположены вдали от линии фронта — Киев, Львов, Мукачево. Но, как отметил экономист Сергей Фурса в колонке для 24-го канала, настоящей мишенью этих действий стал не только украинский тыл, а лично Дональд Трамп.

Трамп подвергся жесткому унижению от Путина через неделю после красной дорожки: что произошло

Фото: из открытых источников

"Самое уязвимое место, куда не дотягивается ни одна ПВО — это Трамп", — иронизирует Фурса.

По его словам, Путин демонстративно выставил Трампа слабым, перечеркнув все его дипломатические надежды одним махом. Менее чем через неделю после очередного политического шоу с американскими военными и "красными дорожками", Кремль четко заявил: никакой встречи с Зеленским не будет, гарантии безопасности отменены, и вместо диалога в ход снова пошли ракеты.

К информационному сопровождению этого "демарша" приобщили и Дмитрия Медведева — по мнению автора, его умышленно вытащили из тени для комического, но показательного заявления. Все эти действия как отдельные пазлы сложились в картину демонстративного унижения Трампа.

"Так выглядит ответ Путина на слабость, которую он увидел во время переговоров в Аляске. И именно Трамп позволил ему это почувствовать", — отмечает Фурса.

Теперь возникает главный вопрос: поймет ли Трамп, что с Путиным нельзя торговаться, апеллируя к дипломатии или поиску компромисса? Единственный язык, который Кремль воспринимает – это язык силы: жесткие санкции, оружие, международная изоляция.

"Путин снова ударил по Украине, но в то же время публично унизил и Трампа, и США. Не пора ли Америке устать от этой игры?", — спрашивает аналитик.

Как уже писали "Комментарии", Россия может готовить очередную ракетную атаку на Украину — возможным термином называют период перед Днем Независимости. Как отмечается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", есть вероятность, что вражеский удар произойдет ближе к субботе, 23 августа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/ataka-po-ukrayini-21082025-de-bula-osnovna-tsil-rosiyi_n2898479
Теги:

Новости

Все новости