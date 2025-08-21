Трамп подвергся жесткому унижению от Путина через неделю после красной дорожки: что произошло

Минувшей ночью Россия снова нанесла удары по мирным украинским городам, которые расположены вдали от линии фронта — Киев, Львов, Мукачево. Но, как отметил экономист Сергей Фурса в колонке для 24-го канала, настоящей мишенью этих действий стал не только украинский тыл, а лично Дональд Трамп.

Фото: из открытых источников

"Самое уязвимое место, куда не дотягивается ни одна ПВО — это Трамп", — иронизирует Фурса.

По его словам, Путин демонстративно выставил Трампа слабым, перечеркнув все его дипломатические надежды одним махом. Менее чем через неделю после очередного политического шоу с американскими военными и "красными дорожками", Кремль четко заявил: никакой встречи с Зеленским не будет, гарантии безопасности отменены, и вместо диалога в ход снова пошли ракеты.

К информационному сопровождению этого "демарша" приобщили и Дмитрия Медведева — по мнению автора, его умышленно вытащили из тени для комического, но показательного заявления. Все эти действия как отдельные пазлы сложились в картину демонстративного унижения Трампа.

"Так выглядит ответ Путина на слабость, которую он увидел во время переговоров в Аляске. И именно Трамп позволил ему это почувствовать", — отмечает Фурса.

Теперь возникает главный вопрос: поймет ли Трамп, что с Путиным нельзя торговаться, апеллируя к дипломатии или поиску компромисса? Единственный язык, который Кремль воспринимает – это язык силы: жесткие санкции, оружие, международная изоляция.

"Путин снова ударил по Украине, но в то же время публично унизил и Трампа, и США. Не пора ли Америке устать от этой игры?", — спрашивает аналитик.

Как уже писали "Комментарии", Россия может готовить очередную ракетную атаку на Украину — возможным термином называют период перед Днем Независимости. Как отмечается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", есть вероятность, что вражеский удар произойдет ближе к субботе, 23 августа.