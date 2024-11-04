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Строгие санкции: как Чехия будет бороться с махинациями украинских беженцев

Дешевый трюк дорого обойдется: как Чехия накажет украинских беженцев за махинации

сегодня, 15:21
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Черновалова Кристина

Чехия обновила правила для украинцев, получающих гуманитарную помощь, если живут вместе с родственниками. Теперь в таких случаях на каждого родственника нельзя подавать отдельную заявку – все должны быть включены в один запрос помощи. Это правило было введено во избежание случаев, когда одна семья получает двойную поддержку.

Строгие санкции: как Чехия будет бороться с махинациями украинских беженцев

Чехия введет штрафы для украинцев за фальшивые данные в заявках

Международная организация по миграции (IOM) отмечает, что при подаче заявок украинцам важно точно указывать, с кем они проживают. Если же проверка обнаружит, что информация была неточной или неполной, правительство Чехии может потребовать возврата уже выплаченных средств.

Это касается не только взрослых, но и новорожденных детей, проживающих с родителями. Кроме того, украинские беженцы должны сообщать о любых изменениях в семье, например, если кто-то из родственников переехал, в случае развода или смерти. Все эти факторы могут повлиять на размер выплат.

Благодаря новым правилам чешские власти стремятся обеспечить, чтобы помощь оказывалась справедливо и ею могли воспользоваться все нуждающиеся. Украинцам советуют ответственно относиться к подаче данных, ведь это поможет избежать финансовых рисков и сохранить их поддержку в новых условиях жизни.

Читайте на портале "Комментарии" — Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ Литва) объявил , что новоприбывшим беженцам из Украины будут оказывать единовременную помощь в размере 176 евро. Эта выплата направлена на то, чтобы помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и теперь нуждаются в финансовой поддержке.



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Источник: https://mukachevo.net/news/v-chekhiyi-karatymut-ukrayinskykh-bizentsiv-za-makhinatsiyi-z-humanitarnoiu-dopomohoiu_6268763.html?fbclid=IwY2xjawGVRW5leHRuA2FlbQIxMAABHR2wUKiEgwGODOOGXXe-xD-xUuzp9usgjoJonIs3UNzECdJpaY9xhmdWxQ_aem_2wuzIJiH3q9ciKchuCYT7Q
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