Страны с наибольшими выплатами для украинских беженцев

Более пяти миллионов украинцев, которые ищут новый дом в Европе, выбирают страны проживания, исходя из возможностей получения финансовой помощи. ООН сообщает, что общее количество украинских беженцов достигло 6,5 миллиона.

Выплаты беженцам в странах ЕС: где украинцам платят больше всего



В странах Европейского Союза украинские беженцы могут рассчитывать на различные формы социальной поддержки, включая ежемесячные выплаты, помощь на аренду жилья и дополнительные средства на образование детей. Например, в Германии уровень социальной поддержки для беженцев вырос на 12% с начала 2024 года, что делает эту страну одной из наиболее предпочтительных для переселения украинцев.



Германия: Основная помощь включает в себя Bürgergeld, ежемесячное пособие составляет от 563 евро для одиноких до 357 евро на детей младше пяти лет. Кроме того, предоставляется дополнительная помощь на аренду жилья и школьные принадлежности.



Польша: Выплаты начинаются с одноразовой суммы в 300 злотых при прибытии и до 800 злотых ежемесячно на ребенка. Также скоро стартует программа "Активный родитель", предоставляющая дополнительную поддержку работающим родителям.



Чехия: Помощь украинским беженцам зависит от прожиточного минимума, суммы варьируются от 3 490 крон для младенцев до 4 860 крон для взрослых с инвалидностью, при этом помощь остается стабильной даже после первых 150 дней пребывания.



Страны с самыми высокими выплатами



- Ирландии – 824 евро для взрослого в месяц;

- Бельгии – 1 140 евро на взрослого;

- Франции – 426 евро в месяц 426 евро в месяц;

- Великобритании – от 300 евро на одного человека;

- Норвегии – 650 евро на взрослого 650 евро на взрослого;

- Швейцарии – 350 – 500 евро на "руки".