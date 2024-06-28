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Страны с наибольшими выплатами для украинских беженцев

Топ стран Европы для украинских беженцев

28 июня 2024, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Более пяти миллионов украинцев, которые ищут новый дом в Европе, выбирают страны проживания, исходя из возможностей получения финансовой помощи. ООН сообщает, что общее количество украинских беженцов достигло 6,5 миллиона.

Страны с наибольшими выплатами для украинских беженцев

Выплаты беженцам в странах ЕС: где украинцам платят больше всего


В странах Европейского Союза украинские беженцы могут рассчитывать на различные формы социальной поддержки, включая ежемесячные выплаты, помощь на аренду жилья и дополнительные средства на образование детей. Например, в Германии уровень социальной поддержки для беженцев вырос на 12% с начала 2024 года, что делает эту страну одной из наиболее предпочтительных для переселения украинцев.


Германия: Основная помощь включает в себя Bürgergeld, ежемесячное пособие составляет от 563 евро для одиноких до 357 евро на детей младше пяти лет. Кроме того, предоставляется дополнительная помощь на аренду жилья и школьные принадлежности.


Польша: Выплаты начинаются с одноразовой суммы в 300 злотых при прибытии и до 800 злотых ежемесячно на ребенка. Также скоро стартует программа "Активный родитель", предоставляющая дополнительную поддержку работающим родителям.


Чехия: Помощь украинским беженцам зависит от прожиточного минимума, суммы варьируются от 3 490 крон для младенцев до 4 860 крон для взрослых с инвалидностью, при этом помощь остается стабильной даже после первых 150 дней пребывания.


Страны с самыми высокими выплатами 


- Ирландии – 824 евро для взрослого в месяц;
- Бельгии – 1 140 евро на взрослого;
- Франции – 426 евро в месяц 426 евро в месяц;
- Великобритании – от 300 евро на одного человека;
- Норвегии – 650 евро на взрослого 650 евро на взрослого;
- Швейцарии – 350 – 500 евро на "руки".



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Источник: https://zakordon.24tv.ua/ru/kakie-vyplaty-poluchajut-ukraincy-v-stranah-evropy-perechen-s-summami-zakordon_n2585436
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