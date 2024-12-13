Стало известно, сколько украинцев вернулось на оккупированные территории

Министерство социальной политики сообщило, что на 2 декабря в Украине зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. По официальным данным, на временно оккупированные территории вернулось около одной тысячи украинцев.

Внутренние переселенцы. Фото из открытых источников

Как сообщает "Радио Свобода", Минсоцполитики привело данные о внутренних переселенцах в Украине.

"По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 к предыдущему месту жительства вернулось в общей сложности 29 тысяч человек (около 7, 7% от общего количества снявшихся с учета)", – заявили в Минсоцполитики.

В министерстве объясняют, что из 29 тысяч вернувшихся домой переселенцев на собственно временно оккупированные территории вернулось около тысячи человек. В ведомстве отметили, что большинство, а именно 18,9 тысячи переселенцев находятся на "условно безопасные территории", тогда как 9 тысяч — на "территории возможных боевых действий".

"В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в частности, и те, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.п.)", — добавили в Минсоцполитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял о 150 тысячах переселенцев, которые якобы вернулись в оккупацию. Впоследствии нардеп заявил, что это было эмоциональное и необоснованное заявление.

Также "Комментарии" писали о трех главных причинах, почему некоторые украинцы возвращаются на оккупированные территории.