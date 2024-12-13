Стало известно, сколько украинцев вернулось на оккупированные территории

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Slava Kot
Министерство социальной политики сообщило, что на 2 декабря в Украине зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. По официальным данным, на временно оккупированные территории вернулось около одной тысячи украинцев.
Внутренние переселенцы. Фото из открытых источников
Как сообщает "Радио Свобода", Минсоцполитики привело данные о внутренних переселенцах в Украине.
В министерстве объясняют, что из 29 тысяч вернувшихся домой переселенцев на собственно временно оккупированные территории вернулось около тысячи человек. В ведомстве отметили, что большинство, а именно 18,9 тысячи переселенцев находятся на "условно безопасные территории", тогда как 9 тысяч — на "территории возможных боевых действий".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял о 150 тысячах переселенцев, которые якобы вернулись в оккупацию. Впоследствии нардеп заявил, что это было эмоциональное и необоснованное заявление.
Также "Комментарии" писали о трех главных причинах, почему некоторые украинцы возвращаются на оккупированные территории.
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