Сотни тысяч украинцев не смогут получить помощь: еще одна организация прекращает свою работу

Норвежский совет по делам беженцев сообщил о вынужденном прекращении своей деятельности по оказанию экстренной помощи почти в 20 странах из-за резкого сокращения финансирования со стороны США, сообщает портал NRC.

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Последствия будут все более серьезными для людей, сталкивающихся с кризисами по всему миру. В Украине Норвежскому совету по делам беженцев пришлось приостановить распределение экстренной помощи 57 000 человек в населенных пунктах вдоль линии фронта, запланированной на февраль. Это происходит в то же время, когда идет зима, в результате чего люди не могут отапливать свои дома и получать доступ к товарам первой необходимости, таким как продукты питания, сообщается на сайте NRC.

"Мы вынуждены уволить гуманитарных работников по всему миру, включая женщин и мужчин в Афганистане, которые поддерживают хрупкую спасательную линию для девушек, женщин и семей, которые все еще борются с последствиями хаотического вывода Соединенных Штатов и других стран НАТО из страны в 2021 году", – отмечают в организации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что гранты, поступавшие в Украину через Агентство США по международному развитию (USAID), будут компенсированы за счет средств государственного и местных бюджетов, а также посредством кредитования и международных доноров. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита в комментарии Укринформу.

"Мы ищем возможности привлечения ресурсов из государственного бюджета, в частности для нужд Вооруженных сил Украины. Также проводится работа с областными бюджетами и председателями ОВА. В тех сферах, где уже зафиксированы потери, мы пытаемся найти пути компенсации. В то же время проводим переговоры с Нацбанком и финансовыми учреждениями для привлечения кредитных ресурсов. финансирование от USAID", — отметил он.