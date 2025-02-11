Сотни тысяч украинцев не смогут получить помощь: еще одна организация прекращает свою работу

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Недилько Ксения
Норвежский совет по делам беженцев сообщил о вынужденном прекращении своей деятельности по оказанию экстренной помощи почти в 20 странах из-за резкого сокращения финансирования со стороны США, сообщает портал NRC.
Иллюстративное фото
Последствия будут все более серьезными для людей, сталкивающихся с кризисами по всему миру. В Украине Норвежскому совету по делам беженцев пришлось приостановить распределение экстренной помощи 57 000 человек в населенных пунктах вдоль линии фронта, запланированной на февраль. Это происходит в то же время, когда идет зима, в результате чего люди не могут отапливать свои дома и получать доступ к товарам первой необходимости, таким как продукты питания, сообщается на сайте NRC.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что гранты, поступавшие в Украину через Агентство США по международному развитию (USAID), будут компенсированы за счет средств государственного и местных бюджетов, а также посредством кредитования и международных доноров. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита в комментарии Укринформу.
"Мы ищем возможности привлечения ресурсов из государственного бюджета, в частности для нужд Вооруженных сил Украины. Также проводится работа с областными бюджетами и председателями ОВА. В тех сферах, где уже зафиксированы потери, мы пытаемся найти пути компенсации. В то же время проводим переговоры с Нацбанком и финансовыми учреждениями для привлечения кредитных ресурсов. финансирование от USAID", — отметил он.
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