Член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда выразил мнение, что все, кто находится за границей более шести месяцев и не возвращается в Украину, в ближайшее время лишатся права быть избранными в Украине. Это будет потеря так называемого "политического украинства". Имеет ли право на жизнь такой законопроект? Не будет ли это причиной для многих беженцев вообще отказаться от мысли вернуться в Украину? Имеют ли все-таки право лица, которые во время войны находятся за границей в случае объявления выборов стать кандидатами на президентство, депутатство и др.? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.

Смогут ли в Раде перестать называть «украинцами» тех, кто за границей

Политолог и эксперт Украинского Института Политики Никита Трачук считает, что такие высказывания не работают на единство и возвращение украинцев из-за границы. Очевидно, что это лишь усугубляет какой-то негатив в обществе, это раскалывает общество, отмечает эксперт.

"Я думаю, что это личное мнение господина Дунды. Он уже не впервые высказывает такие радикальные мнения, поэтому я считаю, что это отдельное мнение отдельного депутата, не имеющее какого-либо всенационального значения. С другой стороны, здесь следует осознавать, что для многих людей не понятно, что такое "политическое украинство" и что им вообще дает право избираться. Я думаю, что 90 процентов украинцев за границей не хотят становиться депутатами и куда-то баллотироваться", – отмечает Трачук.

По его словам, относительно того, имеют ли право люди, которые были где-то за границей, избираться и быть избранными, может быть очень широкая дискуссия.

"Ведь с одной стороны законодательство этого не разрешает. Особенно если мы говорим о президенте Украины. С другой стороны, бывали в истории Украины случаи, когда люди, помните, "десант" иностранцев в 2014-2015 годах, когда они становились на руководящие должности. Мне кажется, что сейчас об этом говорить сложно, потому что на этот счет после войны должна быть широкая дискуссия. Если человек не прошел всю эту боль, ужас с Украиной, имеет ли он право куда-то избираться. Если он будет всю войну, а война может длиться очень много лет. Если она продлится 5-10 лет, и человек уже просидел где-то за границей, уже есть какие-то документы, возможно, даже гражданство другой страны, то вернуться в Украину он конечно имеет право, но избираться – это уже дискуссионный вопрос. Потому что это уже может быть человек, абсолютно оторванный от реалий страны, которую он теоретически намерен представлять", – подчеркивает эксперт.

Политолог Максим Гончаренко отмечает, что желание лишить людей "политического украинства" – проигрышная позиция уже по своей сути. Это – отчуждение людей от государства. Фактическая артикуляция тезиса: "вы для нас – никто". Для многих она может стать последним аргументом в ответе на вопрос "надо ли возвращаться в Украину?". И ответ здесь будет не в пользу возвращения.

"Наиболее разрушительной эта идея становится сейчас, потому что коренным образом противоречит государственной позиции относительно поощрения граждан и гражданок к возвращению. Политика поощрения ясна: после войны Украина должна восстанавливаться. В этом ей нужны люди. Это логично и стратегически верно. По такому сценарию призывать к возвращению – вполне обоснованная позиция. Даже если у человека есть какие-то боязни вернуться сейчас – это не отрицает того, что после войны определенное количество украинцев и украинок вернутся. Как результат, мы получаем хотя бы и не всех, но определенное количество людей, которые будут работать в Украине и на Украину. И речь здесь не только о том, что люди, которые были за границей, принесут европейский опыт. Они принесут и европейские требования. Как активные политические субъекты они будут создавать запрос в обществе на прогресс самой системы. Улучшение социальных, политических, финансовых институтов и т.п. Поэтому такой подход и в краткосрочной (отстроить экономику государства после войны), и в долгосрочной (политические и социальные изменения) перспективе имеет смысл", – подчеркивает политолог.

По мнению Гончаренко, вместо логики и стратегии нардепом нам предлагается демонстративный жест: искать кто, где, и сколько был во время войны и уже из этого "фильтровать" граждан на тех, кто имеет и не имеет право быть политически активным. Хотя это и могут подавать из-за, якобы, "удаленности" вынужденных переселенцев от внутренних проблем, но это – популистические призывы.

"Можно вспомнить идею "серых паспортов" и статуса "негражданина" Латвии и Эстонии, но для Украины это будет не актуально из-за разных условий. Если для стран-членов ЕС этот вопрос скорее идеологический, то для Украины вопрос участия людей в судьбе государства и прямой ассоциации с ним даже через сотни-тысячи километров – экзестенциальный. В этом вопросе нужно быть реалистами. Факт: Статья 38 Конституции Украины прямо говорит о том, что граждане имеют право как влиять на политическую жизнь, так и избирать, так и быть избранными в органы власти. Факт: люди, о которых говорит Олег Дунда, имеют гражданство Украины. Вывод: его предложение неконституционно. Поэтому здесь либо менять Конституцию, которая не будет поддержана депутатами, либо заявление так и останется заявлением", – разъясняет политолог.

Он отмечает – человек, имеющий украинский паспорт, имеет право участвовать в политической жизни страны. Ограничения относительно сроков проживания и связи с Украиной уже существуют. Для того чтобы стать кандидатом в нардепы нужно жить в Украине последние 5 лет. Президентом – 10. Это – статьи 76 и 103 Конституции. Других условий, когда граждан можно ограничить в правах, не существует, кроме решения суда относительно конкретного человека, или политической силы. Поэтому, чтобы ограничить "оторванных от реалий" кандидатов, не нужно придумывать новый механизм. Он уже существует.

"Подобные призывы – классический образец популизма. Инициатива звучит громко, но не ставит цель быть проходной. На этом примере мы видим идею, что напрямую противоречит основному закону государства. Делаем вывод, что это было сказано для аккумулирования на себе политических баллов и цитирования в СМИ. Подобные популистические утверждения играют на болезненной теме для украинцев: чувстве справедливости. И если такие мнения у рядового гражданина можно понять, то у политика, чья задача — именно стратегическое планирование будущего страны — нет. Вероятность того, что даже на уровне призывов такие тезисы будут восприняты вынужденными переселенцами, как враждебные им – велика. Следовательно, это конвертируется в минус одно рабочее место, минус одна семья налогоплательщиков, минус дети, которые родятся украинцами. Плюсов у подобных заявлений для государства нет. Это не делает людей более лояльными, это – дополнительный кирпич в забор между одними украинцами за рубежом и другими украинцами в Украине", – резюмирует Максим Гончаренко.