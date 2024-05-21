logo

BTC/USD

70897.52

ETH/USD

3784.51

LTC/USD

88.45

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Сколько стоит получить водительские права в Германии для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько стоит получить водительские права в Германии для украинцев

Получение водительских прав в Германии: пошаговое руководство

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В условиях временной защиты украинцы, переехавшие в Германию, могут использовать свои национальные водительские удостоверения. Однако многие выбирают пройти процесс получения местных прав, что актуально как для новичков, так и для опытных водителей.

Сколько стоит получить водительские права в Германии для украинцев

Водительское удостоверение в Германии

Согласно данным Международной ассоциации безопасности дорожного движения, средняя стоимость обучения вождению и сдачи экзаменов в Германии составляет около 2237 евро. В то же время, в крупных городах, где конкуренция между автошколами выше, цена может снижаться до 2121 евро.
Процесс получения прав включает не только практические и теоретические занятия, но и ряд обязательных процедур:
- Практические уроки по вождению, продолжительностью 45 минут каждый, стоимость которых варьируется от 360 до 720 евро за 12 занятий.
- Теоретические занятия и административные расходы обойдутся в среднем в 200 евро.
- Стоимость теоретического теста составляет 22,49 евро, а практического экзамена — 116,93 евро.
- Дополнительные расходы включают медицинский осмотр у окулиста, курс первой помощи и создание фотографий для документов.

Сдать теоретическую часть экзамена можно на одном из 13 языков, включая английский, французский и русский, что значительно упрощает процесс для иностранцев. Однако практический экзамен проводится исключительно на немецком языке.

Между попытками сдачи экзамена должно пройти не менее двух недель, а если кандидат не сдает практический экзамен в течение года после успешной сдачи теории, ему необходимо будет повторить теоретическую часть. Это добавляет дополнительное давление и потенциальные расходы на повторное тестирование.

Получение водительских прав в Германии — это не только возможность легально управлять автомобилем, но и важный шаг к интеграции в новой стране. Однако стоит учитывать, что это также требует значительных временных и финансовых вложений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainskagazeta.de/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%96/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости