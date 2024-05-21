Сколько стоит получить водительские права в Германии для украинцев

В условиях временной защиты украинцы, переехавшие в Германию, могут использовать свои национальные водительские удостоверения. Однако многие выбирают пройти процесс получения местных прав, что актуально как для новичков, так и для опытных водителей.

Водительское удостоверение в Германии

Согласно данным Международной ассоциации безопасности дорожного движения, средняя стоимость обучения вождению и сдачи экзаменов в Германии составляет около 2237 евро. В то же время, в крупных городах, где конкуренция между автошколами выше, цена может снижаться до 2121 евро.

Процесс получения прав включает не только практические и теоретические занятия, но и ряд обязательных процедур:

- Практические уроки по вождению, продолжительностью 45 минут каждый, стоимость которых варьируется от 360 до 720 евро за 12 занятий.

- Теоретические занятия и административные расходы обойдутся в среднем в 200 евро.

- Стоимость теоретического теста составляет 22,49 евро, а практического экзамена — 116,93 евро.

- Дополнительные расходы включают медицинский осмотр у окулиста, курс первой помощи и создание фотографий для документов.

Сдать теоретическую часть экзамена можно на одном из 13 языков, включая английский, французский и русский, что значительно упрощает процесс для иностранцев. Однако практический экзамен проводится исключительно на немецком языке.

Между попытками сдачи экзамена должно пройти не менее двух недель, а если кандидат не сдает практический экзамен в течение года после успешной сдачи теории, ему необходимо будет повторить теоретическую часть. Это добавляет дополнительное давление и потенциальные расходы на повторное тестирование.

Получение водительских прав в Германии — это не только возможность легально управлять автомобилем, но и важный шаг к интеграции в новой стране. Однако стоит учитывать, что это также требует значительных временных и финансовых вложений.