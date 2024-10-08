Сколько миллионов украинцев нашли работу в Европе

Сейчас около 1,6 миллиона украинцев, выехавших в Европу из-за войны, смогли найти работу в странах Европейского Союза. Это стало возможным благодаря усилиям ЕС по поддержке украинцев в поиске работы и быстрой интеграции на новом месте.

Работа для беженцев: как 1,6 млн украинцев завоевывают рынки труда ЕС

Как рассказал еврокомиссар по вопросам труда и социальной политики Николас Шмидт, среди всех украинцев, воспользовавшихся программами временной защиты в ЕС, в общей сложности зарегистрировано 4,3 миллиона человек. Из них 1,6 миллиона уже работают в разных областях, таких как медицина, образование, услуги и многие другие.

Особенно высок уровень трудоустройства украинцев наблюдается в Литве, где работу нашли 57% украинцев, получивших временную защиту. В Дании этот показатель составляет 53%, а в Польше – 48%. Одной из главных причин такого успеха является то, что некоторые страны, например Литва, признали дипломы украинских медиков, что дало возможность быстро трудоустроиться в этой сфере.

Кроме того, большое значение имеет поддержка государственных служб занятости, которые активно помогают украинцам найти работу и адаптироваться к новым условиям. Важную роль также играет доступ к услугам по уходу за детьми, ведь многие украинские беженцы – это женщины с маленькими детьми. К примеру, в Дании существует хорошо организованная система ухода за детьми, позволяющая матерям работать без помех.

В то же время, есть и те, кому еще не удалось найти работу. По последним данным, немногим более 300 тысяч украинцев зарегистрированы как безработные в странах ЕС. Это означает, что они хотят работать, но пока не нашли подходящей работы или возможностей.

Несмотря на сложности, еврокомиссар Николас Шмидт подчеркнул, что в целом интеграция украинцев на рынке труда в Европе проходит успешно. Это свидетельствует о том, что европейские страны открыты новым работникам и готовы помогать им адаптироваться и развивать свои навыки в новых условиях.