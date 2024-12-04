Шольц решил "изгнать" безработных украинцев из Германии: что произошло

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге сделал громкое заявление. Он подчеркнул, что те, кто уже долгое время получает социальную помощь в Германии, должны либо заработать, либо вернуться в Украину. Шольц подчеркнул, что Германия предоставляет все возможности для интеграции, но пора действовать самостоятельно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NTV.

Украинских беженцев нужно поощрять работать или возвращаться домой

"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", – сказал Шольц, акцентируя внимание на доступности курсов немецкого языка и программ поддержки для беженцев.

По словам Шольца, Германия столкнулась с вызовом: многие бежавшие от войны украинцы пока не спешат приобщаться к рынку труда. Несмотря на все программы и инициативы, предыдущие попытки стимулировать занятость среди беженцев не принесли желаемых результатов.

Канцлер также сообщил, что данная тема уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках диалога Зеленский предложил создать специальные украинские учреждения в Германии и Польше, которые помогут соотечественникам с трудоустройством или возвращением домой. Этот шаг, по мнению Шольца, может стать эффективным решением проблемы.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе по этому направлению", – рассказал Шольц.

Ранее "Комментарии" писали, что швейцарский парламент рассматривает возможность внесения изменений в правила предоставления "статуса S" для украинских беженцев. Новые предложения подразумевают дифференцированный подход к переселенцам в зависимости от региона Украины, из которого они прибыли.