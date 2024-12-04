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Шольц решил "изгнать" безработных украинцев из Германии: что произошло

В Германии и Польше планируют создать специальные учреждения, которые будут помогать украинцам найти работу или подготовиться к возвращению домой

4 декабря 2024, 19:14 comments3557
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Черновалова Кристина

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге сделал громкое заявление. Он подчеркнул, что те, кто уже долгое время получает социальную помощь в Германии, должны либо заработать, либо вернуться в Украину. Шольц подчеркнул, что Германия предоставляет все возможности для интеграции, но пора действовать самостоятельно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NTV.

Шольц решил "изгнать" безработных украинцев из Германии: что произошло

Украинских беженцев нужно поощрять работать или возвращаться домой

"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", – сказал Шольц, акцентируя внимание на доступности курсов немецкого языка и программ поддержки для беженцев.

По словам Шольца, Германия столкнулась с вызовом: многие бежавшие от войны украинцы пока не спешат приобщаться к рынку труда. Несмотря на все программы и инициативы, предыдущие попытки стимулировать занятость среди беженцев не принесли желаемых результатов.

Канцлер также сообщил, что данная тема уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках диалога Зеленский предложил создать специальные украинские учреждения в Германии и Польше, которые помогут соотечественникам с трудоустройством или возвращением домой. Этот шаг, по мнению Шольца, может стать эффективным решением проблемы.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе по этому направлению", – рассказал Шольц.

Ранее "Комментарии" писали, что швейцарский парламент рассматривает возможность внесения изменений в правила предоставления "статуса S" для украинских беженцев. Новые предложения подразумевают дифференцированный подход к переселенцам в зависимости от региона Украины, из которого они прибыли.



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Источник: https://www.n-tv.de/politik/17-42-Nannte-russische-Ministerin-versehentlich-vertrauliche-Zahl--article23143824.html
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