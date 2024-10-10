logo

BTC/USD

59726.73

ETH/USD

2365.17

LTC/USD

64.09

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Семьи прифронтовой Херсонщины получили помощь к зиме
commentss НОВОСТИ Все новости

Семьи прифронтовой Херсонщины получили помощь к зиме

Благотворительные организации помогают жителям прифронтовой Херсонщины подготовиться к зиме

сегодня, 14:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сотрудники БФ "Сохрани мир" при поддержке голландского фонда по делам беженцев Stichting Vluchteling уже доставили почти 960 тонн твердого топлива для около 480 пострадавших от войны семей в Дарьевской громаде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Семьи прифронтовой Херсонщины получили помощь к зиме

Твердое топливо. Фото: Минреинтеграции

Такая помощь крайне важна для жителей прифронтовой Херсонщины, где в результате постоянных вражеских обстрелов разрушены и повреждены дома, а также критическая инфраструктура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В городе под Покровском критическая ситуация: что говорят власти

Начиная с 18 сентября, из-за вражеских обстрелов город Родинское Донецкой области остается без электроснабжения. Поэтому невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети". Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП. "Держу этот вопрос на личном контроле", — отметил глава ОВА.

Читайте также: Три области объявили принудительную эвакуацию: сколько платят людям, покидающим свои дома

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в пределах обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции Украины. Как и кто может получить такую помощь читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости