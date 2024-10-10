Семьи прифронтовой Херсонщины получили помощь к зиме

Сотрудники БФ "Сохрани мир" при поддержке голландского фонда по делам беженцев Stichting Vluchteling уже доставили почти 960 тонн твердого топлива для около 480 пострадавших от войны семей в Дарьевской громаде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Твердое топливо. Фото: Минреинтеграции

Такая помощь крайне важна для жителей прифронтовой Херсонщины, где в результате постоянных вражеских обстрелов разрушены и повреждены дома, а также критическая инфраструктура.

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Начиная с 18 сентября, из-за вражеских обстрелов город Родинское Донецкой области остается без электроснабжения. Поэтому невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети". Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП. "Держу этот вопрос на личном контроле", — отметил глава ОВА.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в пределах обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции Украины. Как и кто может получить такую помощь читайте по ссылке.