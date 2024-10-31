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Ручная кладь: женщина из Польши везла домой почти два килограмма ювелирных украшений (ФОТО)

В «Ягодине» пограничники обнаружили почти 2 килограмма ювелирных изделий

сегодня, 08:17
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Недилько Ксения

30 октября утром в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку ввоза в Украину драгоценных украшений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Ручная кладь: женщина из Польши везла домой почти два килограмма ювелирных украшений (ФОТО)

Найденные украшения. Фото: ГПСУ

Изделия из золота и серебра пыталась провезти одна из пассажирок рейсового автобуса сообщением "Познань — Сумы".

Ювелирные изделия общей массой 1 750 граммов общая погранично-таможенная группа обнаружила среди личных вещей 33-летней уроженки Луганской области. В частности, охранники границы нашли 93 украшения из золота, из которых 13 – из белого золота, а также 178 изделий из серебра.

Находку установленным порядком изъяли работники таможни. Стоимость изъятого имущества установят эксперты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Женщина в лесу на границе гуляла с медведем: что было дальше (ФОТО)

С разницей в 4 минуты фотоловушка пограничников зафиксировала прогуливающуюся медведя и местную женщину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

К счастью, с женщиной беды не произошло. После получения данных с фотоловушки правоохранители сразу нашли женщину и предупредили об опасности. "Призываем быть осмотрительными и помнить, что прогулки вблизи границы опасны", — подчеркивают в ГПСУ.

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28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее в автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни.



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