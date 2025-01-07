Российская армия кричит о "супермощности": ванну приварили к штурмовому мотоциклу (ВИДЕО)

Российская армия продолжает демонстрировать недостаток современной техники, прибегая к нестандартным решениям, вызывающим удивление и насмешку. Недавно на передовой зафиксировали модифицированный штурмовой мотоцикл с приваренной к нему ванной, которая, вероятно, использовалась как импровизированная коляска.

Штурмовые мотоциклы россиян

В сеть попало видео, снятое самими россиянами, демонстрирующее странное транспортное средство — штурмовой мотоцикл с ванной. На кадрах видно, что мотоцикл уже уничтожен – вероятно, подбит или сожжен. Прикрепленная к борту ванна служила, вероятно, местом для перевозки другого солдата или оборудования.

Эта модификация стала очередной иллюстрацией критического состояния вооружений российской армии. Отсутствие необходимой техники заставляет оккупантов прибегать к подобным импровизациям, что лишь подчеркивает общий уровень технического оснащения. В частности, россияне на фронт отправляются устаревшие танки моделей Т-62 и Т-54.

В соцсетях этот курьезный случай вызвал волну насмешек, а пользователи называют модифицированный мотоцикл очередным доказательством беспомощности путинской армии.

"Вместо этого стоило использовать гроб, чтобы сэкономить время", — пишет пользователь.

"Ванна выглядит в хорошем состоянии. Они вернутся за ней", – добавляет другой.

"Я предполагаю, что экипаж умер от стыда перед встречей с украинским FPV-дроном?", — смеются в сети.

"Модифицированный штурмовой мотоцикл с ванной, приваренной к борту, бесспорно кричит о "супермощности"", — иронизирует пользователь.

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