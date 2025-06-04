Риторика США в отношении Украины начинает меняться: названа поразительная причина

Операции Сил обороны Украины на территории России, в том числе успешные удары по военным объектам, оказывают существенное влияние на тональность заявлений со стороны США. Президент Владимир Зеленский отметил, что именно благодаря активным действиям украинских военных риторика Вашингтона начинает меняться, и все меньше звучат утверждения об отсутствии у Украины реальных шансов на победу.

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"Проведение операций на территории РФ позволило уменьшить риторику о том, что у Украины якобы нет достаточно ресурсов или стратегических позиций. Теперь это уже звучит тише, особенно в политической среде США", — сказал Зеленский во время брифинга.

Президент добавил, что украинская делегация находится в Вашингтоне, где готовится масштабный брифинг для Сената. На нем украинская сторона представит полную картину от темы военных преступлений и депортированных детей до хода боевых действий и недавних спецопераций.

"Мы надеемся, что после этого Сенат подтвердит решимость в вопросе новых санкций против России. Ведь если прекращение огня не будет достигнуто, санкционный ответ является единственным правильным сигналом", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина постоянно демонстрирует готовность к прекращению огня, в то время как Россия, напротив, открыто заявляет об отказе.

Напомним: 1 июня СБУ провела масштабную операцию под названием "Паутина", которую готовили более полутора лет. В ходе атаки дронами были нанесены удары по четырем ключевым российским авиабазам — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По словам руководителя СБУ Василия Малюка, в результате была повреждена 41 единица стратегической авиации РФ, в том числе самолеты типов А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Уничтожены около трети российских стратегических носителей крылатых ракет. Общие потери врага оценили более чем в 7 миллиардов долларов.

Портал "Комментарии" уже писал, что 3 июня Служба безопасности Украины совершила уже третью атаку по Керченскому мосту, нанеся удар по его одному из самых сложных конструктивных участков. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEDOM.