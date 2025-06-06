РФ интенсивно перемещает войска в Беларусь: раскрыты шокирующие данные разведки

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможное нападение России с белорусской территории. Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Украине следует учитывать все возможные сценарии.

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По его словам, Зеленский имеет доступ к более широкой информации, но для оценки угрозы важно понять масштабы российско-белорусских учений в этом году.

"В феврале 2022 года Россия привлекла около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если в этот раз их будет меньше, возможно, речь идет только о локальном конфликте, а не о полномасштабном наступлении на столицу", — отметил эксперт.

Переброска даже такого количества войск, техники и боеприпасов может занять несколько месяцев.

Относительно ситуации на границе с Беларусью в ГНСУ предупреждают, что осенью угроза может усилиться. Однако разведка не фиксирует значительного взыскания вражеских сил на территории соседа.

Селезнев добавил, что нельзя исключать ни одного сценария атаки ни на Украину, ни на Польшу, ни на страны Балтии.

Ранее израильский военный аналитик Давид Шарп отметил важность постоянного мониторинга перемещений войск России в Беларуси силами ВСУ, ГНСУ и других оборонных структур.

Напомним, Зеленский на саммите Триморья уже предупреждал о потенциальной угрозе нового российского наступления из-за Беларуси. Тем временем Москва и Минск готовятся к стратегическим учениям "Запад-2025" на территории Беларуси.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений "Запад-2025", запланированных на осень. Это связано с войной РФ против Украины. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).