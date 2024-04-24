Работа для украинских беженцев в Европе: где найти

Многие украинские беженцы ищут возможности для работы за границей. С началом сельскохозяйственного сезона в Европе, число доступных вакансий для беженцев заметно увеличилось. Руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL, Маргарита Нестеренко, поделилась с РБК-Украина актуальной информацией о рабочих местах в различных европейских странах.

Где украинцам легче всего найти работу в Европе

Литва:

В Литве украинцам предлагаются вакансии в промышленных и пищевых производствах, часто расположенных в крупных городах с развитой инфраструктурой. Работодатели предоставляют конкурентные зарплаты от 1100 до 1300 евро "чистыми", включая бесплатное жилье и питание. Примеры вакансий включают работников на мясоперерабатывающих заводах и поваров с минимальным опытом работы.

Чехия:

В Чехии с началом сезона полевых работ появляются возможности для украинцев в теплицах и на переработке сельскохозяйственной продукции. Зарплаты достигают до 1500 евро "чистыми", с предоставлением бесплатного жилья. Также значительно возросло количество вакансий на автомобильных заводах и складах крупных логистических компаний, где зарплата может варьироваться от 1000 до 2000 евро.

Нидерланды:

В Нидерландах украинцы могут найти работу на сборе салата и других сельскохозяйственных культур с зарплатой от 2000 евро после вычетов. Такие вакансии идеально подходят для тех, кто ищет временную работу и не требуют знания местного языка.

Польша:

С середины апреля в Польше начинается сезон полевых работ, включая сбор клубники. Помимо этого, вакансии доступны в машиностроительной отрасли и на мясоперерабатывающих заводах. Зарплата составляет от 4 до 5 тысяч злотых в месяц, с возможностью работы на логистических складах с зарплатой до 2000 евро.

Важность изучения зыка

Нестеренко подчеркивает, что изучение местного языка существенно расширяет возможности трудоустройства, позволяя украинцам не только улучшать свои условия работы, но и интегрироваться в новую социальную среду. После овладения языком открываются двери для работы по специальности, включая менеджерские и квалифицированные позиции.