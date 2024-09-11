Работа для украинцев в Чехии: кто и где может устроиться

Чехия отличается высоким уровнем занятости среди украинских беженцев. Это означает, что многие украинцы уже нашли там работу и могут платить за жилье и другие нужды. В Чехии есть много работы в таких сферах, как производство, услуги, логистика, IT и туризм.

Работа в Чехии: кем могут устроиться украинские беженцы. фото / Profimedia

Работа на заводах и фабриках — хороший старт для новичков. Там уже много украинцев и не всегда нужно знать чешский язык. В логистических центрах и на складах тоже много вакансий, где не требуется хорошее знание чешского языка. Здесь часто ищут мужчин на должности водителей, комплектовщиков и грузчиков.

В IT-сфере работу можно найти по специальности, если хорошо знаешь английский. Многие IT-компании в Чехии ищут программистов, системных администраторов и других специалистов. В строительстве и при ремонтных работах тоже нужны как квалифицированные рабочие, так и помощники.

Международные компании в Чехии, такие как Skoda Auto, Siemens, Amazon и другие, часто ищут сотрудников, которые знают английский язык. Там можно найти разные должности, от офисной работы до работы на производстве. На автомобильных заводах можно заработать до 1200 евро после вычета налогов, а на складах — до 2000 евро.

Чтобы устроиться на работу в Чехии, нужен статус временной защиты в этой стране, говорит Маргарита Нестеренко из компании EWL. Если у тебя есть виза или вид на жительство в другой стране ЕС, это может стать проблемой.

"При выборе вакансий в Чехии следует учитывать, что единственный способ трудоустроиться – это наличие статуса временной охраны именно в Чехии. Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на временное проживание в другой стране ЕС",– пояснила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Для тех, кто не знает чешский язык, лучше всего начать с международных компаний или искать работу из дома. Также полезно будет посещение курсов чешского языка, что улучшит шансы найти работу. Профессиональные сообщества и мероприятия помогут завести полезные знакомства и устроиться на работу.