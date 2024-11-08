Прогноз ухудшился: в НБУ рассказали, сколько людей покинет Украину в этом году

Из-за затянувшейся войны и дефицита электроэнергии люди будут и в дальнейшем массово покидать Украину. Более того, прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек (ранее называли цифру в 400 тысяч). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" за октябрь НБУ.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Летом 2024 года реализовался риск большего оттока мигрантов за границу, чем ранее предполагалось, вследствие очень сложной энергетической ситуации. Поэтому предположение относительно чистого оттока внешних мигрантов в 2024 году ухудшено по сравнению с предыдущими оценками (до около 500 тыс. человек)", — говорится в отчете НБУ.

Аналитики считают, что больший отток в 2024-м означает сокращение количества людей, которые планируют уехать впоследствии. Поэтому на следующий год прогноз был уменьшен до 200 тысяч человек (в своем июльском отчете НБУ прогнозировал 300 тысяч).

Финансисты прогнозируют, что "чистое" возвращение мигрантов домой начнется в 2026 году. В то же время, специалисты отмечают, что многие из мигрантов уже адаптировались на новом месте, а значит количество желающих вернуться будет несколько меньше, чем ожидалось ранее (примерно 200 тысяч человек).

Все это довольно негативно повлияет на украинскую экономику. В частности, приведет к снижению предложения рабочей силы на рынке труда и падению потребительского спроса.

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